 

Рупор кремлевской пропаганды: Выборы в новых регионах России

11.09.2023, 5:29, Разное
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Завершилось голосование на выборах в новых регионах РФ. Несмотря на войну и даже удары по избирательным участкам, явка оказалась достаточно высокой.

ДНР – 76%
ЛНР – 72%
Запорожская область – 66,8%
Херсонская область – 64,5%

Таким образом, организаторы процесса выборов успешно решили вопрос явки и легитимизации выборов в новых регионах России в условиях войны. Попытки противника помешать этому путем ударов, терактов и пропаганды, носили достаточно и несистемный характер. МИД РФ к своей аргументации теперь может смело добавлять аргумент, что в условиях войны снова прошли выборы и большинство выбирает внутрироссийскую, а не украинскую политическую реальность.

Источник: Colonel Cassad


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