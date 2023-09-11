Рупор кремлевской пропаганды: Выборы в новых регионах России

Завершилось голосование на выборах в новых регионах РФ. Несмотря на войну и даже удары по избирательным участкам, явка оказалась достаточно высокой.

ДНР – 76%

ЛНР – 72%

Запорожская область – 66,8%

Херсонская область – 64,5%

Таким образом, организаторы процесса выборов успешно решили вопрос явки и легитимизации выборов в новых регионах России в условиях войны. Попытки противника помешать этому путем ударов, терактов и пропаганды, носили достаточно и несистемный характер. МИД РФ к своей аргументации теперь может смело добавлять аргумент, что в условиях войны снова прошли выборы и большинство выбирает внутрироссийскую, а не украинскую политическую реальность.

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