Рупор кремлевской пропаганды: О потерях артиллерии ВСУ

О потерях артиллерии ВСУ

​​ (https://telegra.ph/file/9acd7fcd7d87c8c34b81b.jpg)По Сети распространяется табличка с потерями артиллерии ВСУ за 2023 год. Поскольку составлена она на базе крайне неточных данных, мы считаем необходимым выступить с рядом пояснений.

1. Согласно Military Balance, по состоянию на начало 2022 года, в ВСУ имелось более 1 994 единиц ствольной артиллерии, минометов и ракетной артиллерии в строевых частях. Из них ствольной артиллерии и минометов – 1 544 единицы.

Неизвестное количество артиллерийских систем было в НГУ, береговой обороне, морской пехоте и десантно-штурмовых частях.

Также неизвестно точное количество систем находилось на хранении. Military Balance приводит только количество 2С7 «Пион», 83 единицы.

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2. Согласно графику, только за 2023-й год было уничтожено 1 863 артсистемы советского типа и 494 системы иностранного происхождения. Всего 2 357 единиц.

То есть за 2023-й якобы уничтожено больше полевой артиллерии и минометов советских типов, чем было у ВСУ до войны.

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3. Иностранной ствольной артиллерии калибра 155мм было обещано 544 единицы. Но обещать не значит поставить, по факту подтверждена поставка примерно 250-260 единиц.

Артиллерии и минометов других калибров обещано 240 единиц, поставлено 117.

Всего обещано 784 единицы, поставлено 367-377 единиц.

Таким образом, и иностранной артиллерии только за 2023-й якобы уничтожено больше, чем ее вообще прислали за все время конфликта.

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4. Можно предположить, что, начиная с 2022 года ВСУ постепенно снимали с хранения и передавали в войска системы советского типа. В какой-то степени — это предположение справедливо.

Однако одновременно на Украине шло разрушение возможностей ВПК и уничтожение строевых систем.

Поскольку весь процесс размазан на полтора года, выходит, что превысить численность в 2 тыс. систем в строю если и удалось, то на какой-то короткий момент, когда поступления перекрыли убыль. Но, главным образом, целью ввода в строй систем с хранения была компенсация износа и боевых потерь. Скорее всего, к началу 2023 года у ВСУ не было в строю 1 863 артсистем и минометов советского типа.

Эта гипотеза подтверждается (https://t.me/panzwaffle/2245) и Кансианом, который в январе 2023 года отметил дефицит 122-152-мм боеприпасов и снижение ценности артиллерии советских типов.

Какие из всего этого можно сделать выводы?

К любым цифрам следует относиться с известной долей осторожности и внимательности.

Так, например, статистика МО – на основе которой и составлен график – дает обобщенные данные в крайне неудобной форме. Например, оно объединяет танки с другими ББМ, а в артиллерию записывает «орудия полевой артиллерии и минометы»

Иначе говоря, в итоговой цифре может быть все что угодно, что не РСЗО, начиная от 60-мм миномета и заканчивая 203-мм «Пионом». Туда же видимо попадают все «гантраки», самоходные минометы, а также зенитная артиллерия крупных калибров, типа «Бофорсов» или С-60. Может даже пикапы с ЗУ-шками попадают, поскольку МО учитывает отдельно только зенитно-ракетные комплексы, а пушечные – нет.

Отдельно обратим внимание, что само по себе попадание любой вражеской артсистемы в эту сводку может означать все что угодно: от поцарапало ствол и пробило накатник (и так несколько раз) до «взорвало-распидарасило). Но в целом количество безвозвратных потерь следует осторожности ради полагать кратно меньшим, чем количество заявленных.

Делать какие-то выводы на основании таких нечетких данных… мы бы не стали, по крайней мере без перепроверки точно.

https://t.me/panzwaffle/2292 – цинк

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