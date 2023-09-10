 

Эксперт объяснил высокий процент голосующих онлайн уровнем цифровизации Москвы

10.09.2023, 22:53, Новости дня
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Все больше москвичей выбирают формат дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в беседе с Агентством городских новостей “Москва” заявил политолог Виталий Иванов.

“Я считаю, что как и в прежние годы, все достаточно прозрачно”, – прокомментировал эксперт ход голосования.

По его словам, развитие электронных выборов вписывается в общую логику цифровизации Москвы. Развитие онлайн-формата нашло отклик у горожан, констатировал аналитик.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований прошли с 8 по 10 сентября. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00. Проголосовали почти 3,3 миллиона человек.


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