 

Вернувшаяся в Россию Собчак пожаловалась на крик младенца в самолете

10.09.2023, 22:53, Новости дня
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Ксения Собчак рассказала в своем микроблоге об инциденте, который произошел с ней во время перелета из Турции в Москву. Ведущая пожаловалась, что прямо рядом с ней на протяжении пяти часов истошно вопил младенец.

Журналистка приняла произошедшее крайне спокойно. При этом интернет прекрасно помнит историю, когда Собчак называла детей не иначе как “гаденышами”.

“Друзья, только вернулась. Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Видимо, это какое-то проклятие. Надо сказать, что с появлением своего малыша я стала относиться к этому гораздо спокойнее. Но я хочу еще раз сказать: мамаши, дорогие, читайте книжки. Это не просто, что ваш ребенок кричит и орет истошно, это с года можно контролировать, если правильно себя с ним вести, делать определенные штуки”, — написала Ксения Анатольевна.

Собчак заявила, что в любой профессиональной детской литературе описаны способы успокоить ребенка. “Я бы обязала мамаш читать такую литературу во время беременности, все равно на последних месяцах надо о чем-то позитивном думать. И я горда за моего сына, он так себя никогда не вел” — резюмировала знаменитость.

Стоит отметить, что мнения комментаторов разделились. Часть пользователей Сети считают, что не умеющих себя вести детей не стоит брать с собой в длительные поездки. Кто-то же посчитал, что людям следует менее критично относиться к молодым родителям.


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