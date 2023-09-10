Плакал и боялся: Муцениеце рассказала о состоянии сына во время развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце вспомнила, в каком состоянии был ее сын Тимофей после ее развода с Павлом Прилучным. Оказалось, что сын испытывал тревогу из-за своего кота по имени Салик. Мальчик понимал, что, переехав из дома в квартиру, кот больше не сможет прогуливаться на природе.

Актриса пообещала опечаленному сыну, что заработает на загородный дом. Муцениеце призналась, что этот разговор с сыном сильно ее задел. Она рассказала, что Тимофей даже предложил купить поводок для кота, чтобы выгуливать его в городе, но они отказались от этой идеи.

Муцениеце рассказала, что Тимофей плакал и боялся, что она не успеет построить дом, чтобы кот мог снова гулять. В душе актриса и правда боялась, что ее обещание окажется ложным и она разочарует сына.

Стоит отметить, что расставание для Прилучного и Муцениеце было непростым. Особенно тяжело развод воспринимала актриса, которая надеялась, что со временем экс-супруг поймет, что она была главной женщиной его жизни и решит возобновить отношения. Но вместо этого Павел Прилучный пошел под венец с молодой актрисой Зепюр Брутян. Пара поженилась в мае прошлого года, а уже в апреле 2023-го у них появился сын Микаэль.