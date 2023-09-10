Мнение: Менталитет должника, размер финансовой подушки и отказ банков от плохих заёмщиков

1. В Школе Капитализма я рассказываю про мышление типичного должника. Цитирую из начала поста (ссылка):



Кредиты — как алкоголь, лучше не употреблять вовсе. Разумная доза — ноль промилле, если только речь не идёт о какой-нибудь чрезвычайной ситуации. Об отравлении метанолом, например, антидотом от которого служит этиловый спирт.



Некоторые не берут кредитов вообще — или по религиозным соображениям, или потому, что им не дают. Джером Клапка Джером, к примеру, писал в автобиографическом романе про свою юность: «Бедняга, однако, был избавлен от одной из жизненных тревог — он не знал тягот долгов. Портной мой никогда не отпускал ничего в кредит. Его правилом было — полкроны вперед при приеме заказа, а остальное — при получении вещи».



Большинство граждан России кредиты «употребляет», так как в современном мире пройти мимо соблазна кредитов — испытание непростое. А если уж вы начали брать кредиты, то соблюдать умеренность получается далеко не всегда. Многие обнаруживают себя в итоге в долговой ловушке. Сроки уплаты долгов подступают, деньги очень нужны, а платить нечем, так как в кошельке пусто, при этом даже самые срочные житейские нужды до конца не удовлетворены…

2. Чтобы не упасть в долговую яму даже случайно, весьма желательно иметь сбережения на случай непредвиденных неприятностей. Сбережений, однако, у половины россиян нет (ссылка):



Менее половины (46 процентов) россиян имеют финансовую подушку, которая позволит им на какое-то время сохранить привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый пятый (19 процентов) опрошенный вообще не имеет накоплений, и собственных средств в сложной ситуации им хватит только на срок менее одной недели. Чаще всего об отсутствии сбережений рассказывали молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет (25 процентов), живущие в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек (23 процента) и неработающие россияне (23 процента).

Больше недели, но меньше одного месяца смогут прожить на накопленные средства четверть респондентов, среди них также больше всего жителей маленьких городов и сел (31 процент). Практически такому же количеству опрошенных денег хватит на срок от 1 до 3 месяцев. Типичный портрет такого россиянина — одинокий работающий человек, который считает свое материальное положение удовлетворительным.

Как отметили эксперты, достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушкой безопасности (средств должно хватить на 3-6 месяцев при потере источника дохода) обладают только 26 процентов россиян. 10 процентам из них денег хватит более чем на полгода. Наибольшая доля россиян с солидными накоплениями отмечена в городах-миллионниках — 35 процентов против 24 процентов среди жителей маленьких городов. Также большую подушку безопасности чаще имеют люди с высшим образованием, подсчитали в НАФИ.

Понятно, почему народ сбережений не делает. Не считает нужным, так как уверен, что и без денег не пропадёт.

Мы живём в мире, который 100 лет назад (в 1923 году) многие назвали бы коммунизмом. Даже самая необременительная работа обеспечивает сейчас физическое выживание, причём во вполне комфортных условиях — с новой одеждой и горячей водой в ванной. Достаточно работать один раз в неделю, чтобы иметь возможность посвящать остальные 6 дней чтению книг и комментированию в блогах. Если же получить справку из ПНД, с чем у многих архитекторов светлого будущего проблем не будет, можно оформить пенсию, и вообще не работать.

3. Российские банки начали отказывать в кредитах заёмщикам с плохой кредитной историей (ссылка):

Более трети заявителей на ипотечный, автокредит или потребительский кредит в России (36 процентов) получили отказ в 2023 году без объяснения причин, следует из результатов исследования CosmoVisa. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки стали реже одобрять кредиты, так как стали более требовательны к заемщикам, сообщают «Известия».

Почти никто из заявителей (94 процентов), согласно опросу CosmoVisa, не знает причину отказа в займе. При этом больше половины опрошенных (52 процента) хотя бы раз задерживали выплаты по кредитам. <…>

«В последнее время банки придерживаются довольно низкого «аппетита к риску». Они стараются кредитовать заемщиков «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Полагаю, банки чаще отказывают, так как им и так нормально — денег хватает, дополнительные проблемные клиенты не нужны. В этом году, согласно прогнозам, российская банковская отрасль получит рекордную чистую прибыль (ссылка).