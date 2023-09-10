Мнение: О роковой ошибке Владимира Путина… Катастрофа назревает?

Есть те, кто считают прошлогодние февральские решения российского президента Владимира Путина «чудовищной ошибкой». И таких немало прежде всего в элитах. Причём одни считают эту ошибку непоправимой, а другие надеются, что всё ещё можно поправить, пусть и задорого.

Но все они ошибаются.

Главную и, как теперь выясняется, роковую ошибку Владимир #Путин совершил задолго до того, как…

Если говорить в двух словах, он «поставил не на ту лошадку». Или не на того парня.

На #Китай, а не на #США.

Сложно сказать, почему так произошло. В начале «золотых нулевых» не было в России более прозападного политика высокого ранга, чем тогдашний (и нынешний) её президент Владимир Путин. Самые лучшие и яркие его воспоминания были связаны с работой в Германии накануне её объединения, откуда он не мог не вынести чёткого представления о привлекательности западного образа жизни даже для ухоженной и сытой, по меркам СССР, конечно, Германской Демократической Республики. Самые первые карьерные и финансовые успехи в новой России были достигнуты им на ниве взаимодействия с западными инвесторами. Самые главные политико-экономические идеи он почерпнул от двух «прозападных» либералов — Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса.

И тем не менее…

Уже к закату «золотых нулевых» у Владимира Путина стала всё отчётливее проявляться обида на Запад. Из которой впоследствии выросла идея переориентации на #Китай. Глобальный экономический кризис 2008-2009 гг., последствия которого западными экономиками полностью не преодолены до сих пор, лишь утвердил его в мысли о том, что будущее — на Востоке, в партнёрстве с возрождающейся великой китайской державой. Ей многие тогда, в середине 2010-х и начале 2020-х, прочили бесспорную победу в экономическом соревновании с Америкой. И сейчас — надеются.

Так почему же это ошибка?

На Bloomberg Economics вышел обзорный материал по КНР, который чётко расставляет все точки над i. Главный вывод: Китай уже не в состоянии в ближайшее время обогнать США в качестве крупнейшей экономики мира и, возможно, никогда не сможет выйти на первое место, поскольку спад доверия в стране становится всё более устойчивым.

По прогнозам Bloomberg Economics, валовой внутренний продукт Китая превысит американский ВВП только к середине 2040-х годов, и даже тогда это произойдёт «лишь с небольшим отрывом», после чего КНР «снова отстанет». До пандемии почти все авторитетные эксперты ожидали, что Китай займёт и удержит лидерство уже в начале 2030-х. В это, кажется, уверовал и Владимир Путин.

Но коварный Covid-19 и политика нулевой терпимости к нему в Китае нанесли мощнейший удар по «второй экономике мира». В 2020 году темпы её роста упали до рекордно низких 2,2%. Последовавший затем «технический» отскок стал очень непродолжительным, и в 2022 году прирост ВВП КНР составил невыразительные 3,0%. Ожидается, что в текущем году он преодолеет 5%-й рубеж, но то будет «лебединая песня» Поднебесной. Потому что дальше она продолжит терять темпы экономического роста.

На такой неутешительный #прогноз экспертов наталкивают углубляющийся спад недвижимости, угасающая уверенность в том, что ЦК КПК сохраняет управляемость экономикой, и растущие геополитические вызовы, требующие от властей новых бюджетных расходов. К этому добавляются ряд более глубоких и долгосрочных проблем. В прошлом году в Китае произошло первое сокращение численности населения с 1960-х годов, что вызвало обеспокоенность по поводу снижения производительности. Регулятивные меры и преследования местных лидеров бизнеса, таких как основатель Alibaba Group Джек Ма, также подорвали доверие инвесторов. А прежние драйверы — «огромные размеры экономики, значительный потенциал, позволяющий догнать мировых технологических лидеров, и ориентация правительства на развитие» — уже теряют влияние. Тогда как Штаты, напротив, демонстрируют свои лучшие качества в экономической сфере — адаптивность, гибкость и высокую устойчивость. Плюс они сейчас главные бенефициары «украинского кризиса», ослабляющего Россию, ЕС и даже Китай.

И хотя у американского «Блумберга» есть явный интерес преувеличивать экономические достижения Америки, всё же нельзя не признать, что Штаты совсем даже неплохо преодолели ковидокризис, в отличие от конкурентов. Не заметив этого и пребывая в плену прежних убеждений, Владимир Путин пошёл на «слишком рискованный» шаг.

Не исключено, впрочем, что Фортуна будет к нему милостива так же, как и к другому «кремлёвскому пересиденту», Леониду Брежневу. Который ушёл из жизни, так и не увидев горьких плодов своей афганской авантюры.

Ну а всем остальным его современникам — снова расплачиваться за ошибку одного?

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