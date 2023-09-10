Политолог Светов: Байден потерпел провал на саммите G20

Политолог Юрий Светов объяснил неудачу Джо Байдена на саммите G20. Он утверждает, что вместо того, чтобы фокусироваться на недоразумениях американского лидера, следует обратить внимание на его неспособность добиться принятия резолюции, осуждающей Россию.

Согласно эксперту, слишком часто обсуждают оговорки и недоразумения Байдена, чтобы прикрыть провалы Вашингтона во внешней политике. Светов предлагает рассматривать Байдена как опытного политика.

Светов подчеркивает, что политики высокого ранга не могут подготовить свои выступления без помощи ассистентов. Вопрос заключается в том, участвует ли сам Байден в разработке текстов, которые он читает с телепромптера.