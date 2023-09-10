Кардиолог Варфоломеев назвал проверенные способы для снижения холестерина

Неправильный образ жизни может увеличить уровень холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых проблем, таких как болезни сердца и инсульты. Однако человек может контролировать множество факторов, внеся легкие изменения в свою диету и привычки. Об этом пояснил врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Растительная диета лишена холестерина и богата разнообразием продуктов, таких как орехи, семена, фрукты и овощи. Овес с растворимой клетчаткой способствует снижению “плохого” холестерина. Также следует заменить рафинированный хлеб, рис и макароны на цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой.

Трансжиры и насыщенные жиры влияют на уровень холестерина, поэтому важно ограничить их потребление. Горох, фасоль, чечевица и нут богаты белком и клетчаткой, помогая снизить холестерин.

Орехи могут помочь снизить уровень холестерина, кровяное давление и уровень сахара в крови, а также улучшить баланс жиров в крови.