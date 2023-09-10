 

Умер актер Андрей Шаронов

10.09.2023, 20:25, Новости дня
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Скончался советский и российский актер Андрей Шаронов. Деятель ушел из жизни в возрасте 72 лет.

По данным Российской Газеты, он скончался в субботу, 9 сентября. Причина смерти артиста не раскрывается.

Стоит отметить, что Андрей Валерьевич Шаронов служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, а также преподавал в Санкт-Петербургском институте культуры и искусств. В кино артист дебютировал в 1981 году, сыграв в музыкальной комедии “Это было за Нарвской заставой”.


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