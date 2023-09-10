Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Многие сейчас предполагают, якобы актриса прекрасно знала, с кем пойдет на встречу, именно поэтому нанесла на себя любимые духи принцессы Дианы и понимала, что хотел бы видеть в своей избраннице младший сын короля. Правда, Меган Маркл все отрицает: мол, она и о существовании монархии в Британии не догадывалась, а уж про королевскую семью и вовсе не слыхала.
Впрочем, это уже неважно, ведь в конечном счете принц Гарри поддался на чары актрисы. Путь к сердцу “запасного” наследника лежал в том числе и через желудок. Меган Маркл покорила принца жареной курицей по рецепту повара Ины Гартен.
Что потребуется, чтобы покорить своего принца?
- одна выпотрошенная курица,
- соль, перец,
- оливковое масло,
- чеснок,
- тимьян,
- лимон,
- редис,
- лук.
Курицу необходимо промыть, посолить и поперчить внутри и снаружи. Внутрь положить зубчик чеснока, несколько долек лимона, тимьян и смазать оливковым маслом. Затем связать ножки кулинарной нитью и положить в форму для запекания. Добавить на противень несколько долек лимона с луком и редис, приправленные несколькими каплями оливкового масла, чайной ложкой соли и половинкой – перца. Запекать час-пятнадцать при температуре 220 градусов.
Именно во время приготовления этого ужина принц Гарри сделал Меган Маркл предложение.
Смотреть комментарии → Комментариев нет