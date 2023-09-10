Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт

Многие сейчас предполагают, якобы актриса прекрасно знала, с кем пойдет на встречу, именно поэтому нанесла на себя любимые духи принцессы Дианы и понимала, что хотел бы видеть в своей избраннице младший сын короля. Правда, Меган Маркл все отрицает: мол, она и о существовании монархии в Британии не догадывалась, а уж про королевскую семью и вовсе не слыхала.

Впрочем, это уже неважно, ведь в конечном счете принц Гарри поддался на чары актрисы. Путь к сердцу “запасного” наследника лежал в том числе и через желудок. Меган Маркл покорила принца жареной курицей по рецепту повара Ины Гартен.

Что потребуется, чтобы покорить своего принца?

одна выпотрошенная курица,

соль, перец,

оливковое масло,

чеснок,

тимьян,

лимон,

редис,

лук.

Курицу необходимо промыть, посолить и поперчить внутри и снаружи. Внутрь положить зубчик чеснока, несколько долек лимона, тимьян и смазать оливковым маслом. Затем связать ножки кулинарной нитью и положить в форму для запекания. Добавить на противень несколько долек лимона с луком и редис, приправленные несколькими каплями оливкового масла, чайной ложкой соли и половинкой – перца. Запекать час-пятнадцать при температуре 220 градусов.

Именно во время приготовления этого ужина принц Гарри сделал Меган Маркл предложение.