 

Каким блюдом Меган Маркл покорила принца Гарри: рецепт

10.09.2023, 20:25, Новости дня
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Многие сейчас предполагают, якобы актриса прекрасно знала, с кем пойдет на встречу, именно поэтому нанесла на себя любимые духи принцессы Дианы и понимала, что хотел бы видеть в своей избраннице младший сын короля. Правда, Меган Маркл все отрицает: мол, она и о существовании монархии в Британии не догадывалась, а уж про королевскую семью и вовсе не слыхала.

Впрочем, это уже неважно, ведь в конечном счете принц Гарри поддался на чары актрисы. Путь к сердцу “запасного” наследника лежал в том числе и через желудок. Меган Маркл покорила принца жареной курицей по рецепту повара Ины Гартен.

Что потребуется, чтобы покорить своего принца?

  • одна выпотрошенная курица,
  • соль, перец,
  • оливковое масло,
  • чеснок,
  • тимьян,
  • лимон,
  • редис,
  • лук.

Курицу необходимо промыть, посолить и поперчить внутри и снаружи. Внутрь положить зубчик чеснока, несколько долек лимона, тимьян и смазать оливковым маслом. Затем связать ножки кулинарной нитью и положить в форму для запекания. Добавить на противень несколько долек лимона с луком и редис, приправленные несколькими каплями оливкового масла, чайной ложкой соли и половинкой – перца. Запекать час-пятнадцать при температуре 220 градусов.

Именно во время приготовления этого ужина принц Гарри сделал Меган Маркл предложение.


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