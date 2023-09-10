В Москве завершилось голосование на выборах мэра

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований завершились в воскресенье в 20:00. В это время закрылись участки, а система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершила выдачу бюллетеней.

Участие в выборах приняли почти 3,3 миллиона человек. За голосованием следили более 11 тысяч наблюдателей.

Замруководителя Общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов отметил, что после завершения голосования ДЭГ еще 15 минут продолжила принимать голоса избирателей, получивших бюллетень в последний момент. После завершения приема голосов начнется подсчет результатов, уточнил он.

Также стартовала подготовка к подсчету бюллетеней на избирательных участках. Процедура начнется после того, как члены избиркомов сверят количество бумажных бюллетеней и проведут другие необходимые действия.

Наблюдатели остаются на участках и продолжают следить за соблюдением законодательства. Они пробудут на местах до завершения подсчета голосов.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила проведение выборов в городе. Она отметила, что для многих регионов столица является образцом в организации электоральных процессов.