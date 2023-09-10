Мнение: Письмо: “Одной по Марокко и Мальдивам ездить”

На вопрос, почему человек не может начать любовные отношения, хотя хочет, ответ один.

Завышенная планка притязаний.

Это закономерность для любых уровней ОЗ.

Будь вы нищим или принцем, есть те, кто подходят вам по ОЗ, и с ними вы можете начать отношения, если у вас нормальная планка.

В этом законе не нужно сомневаться, он универсален!

Вот чтобы успешно развивать отношения, нужно кое-что еще, кроме нормальной планки притязаний, хотя и там планка нормальная очень важна.

А для начала отношений имеет значение только это!

Автору в письме ниже кажется, что у нее планка притязаний нормальная, что она ищет мужчину своего уровня, но отношений нет.

Давайте посмотрим, где и почему у автора неадекватная планка и противоречивый запрос.

lisalyusha

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо за разборы моих писем,

https://evo-lutio.livejournal.com/1664192.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1667312.html

с мужчиной Н. я наконец-то смогла расстаться. Мне очень помогли Ваши комментарии! Спасибо большое!

Читаю статьи про знакомства, и хотела рассказать о проблеме с ОЗ, моей и мужчин. Буду рада, если это будет интересно для разбора.

У меня хорошая работа и карьера, в которую я вложила много сил. Конечно, сначала я работала по найму 10 лет, потом открыла свою компанию. Первые годы было трудно, но через 5 лет мы наконец-то реализовали первый большой проект, и я заработала свои деньги. Теперь у меня есть возможность путешествовать каждый месяц, вести благотворительные проекты (мы помогаем пожилым людям), покупать дорогую одежду, за которой я езжу за границу.

Но мужчину стало найти ещё труднее…

(Если стало еще трудней, значит планка притязаний стала более завышенной. Уровень вырос, но оценивается этот уровень неверно и запрос выше адекватной планки, хотя адекватная планка тоже стала выше, но запрос еще выше. Так как у автора достаточно честная рефлексия и она довольно конструктивно все формулирует, дальше мы с вами увидим, что не так с ее планкой, она опишет все сама)

С одной стороны, я понимаю, что потеряла много времени, сидя в секс-онли с Н., но у меня уже был ребёнок, и я строила карьеру, не помню чтобы у меня выходные были.

(В секс-онли обычно сидят те женщины, которые претендуют на отношения с мужчинами с ОЗ выше. Те с ними иногда встречаются, но жениться не хотят и даже серьезных отношений не начинают. Это автор и сама хорошо понимает, дальше пишет об этом)

В любовной жизни у меня полный провал. Было много предложений от женатых коллег, с кем-то я встречалась, но не долго. И был один парень, который сделал мне предложение (быстро, через 1 месяц свиданий). Он хороший человек, но у нас была огромная разница в доходах. Я зарабатывала примерно в 15-20 раз больше. Для того чтобы встречаться с ним, или быть его женой, мне нужно было вернуться на точку отсчета 0 (экономить, никуда не ездить, не ходить по ресторанам и одеваться в дешёвую одежду). Я не понимала, почему я должна это делать? Если тот уровень жизни, который у меня есть-я получила своим трудом. Содержать его я тоже не собиралась. Потом он начал выяснять, сколько у меня денег, и намекать на дорогие подарки. А однажды сказал: Каждый должен вкладывать в совместный быт столько, сколько может. Я ответила: Игорь, подожди. Я могу вложить 500 000,00 а ты 10 000,00. Получается, ты будешь жить за мой счёт? И рассталась с ним.

(Давайте обратим внимание на этот эпизод. Автор не хочет мезальянса в пользу партнера. Само по себе это нормально и даже хорошо, но это сразу отметает в сторону всех более бедных мужчин, среди которых есть и умные, и красивые, и более молодые)

Когда мы встречались с Н., я много времени провела в Москве, в дорогих местах и отелях типа Националя и The Carlton. Я равнялась на эти места и людей, стремилась изо-всех сил дотянуться до них в плане денег и внешнего вида. После разрыва с Н., я также провожу время (иногда, когда я в поездках) в этих же местах, уже одна. Мне хочется познакомиться с мужчинами хотя бы своего уровня. Для меня это значит, что у него есть свой бизнес, он может путешествовать в любое время.

(Автор пишет, что ей нужен мужчина ее уровня, столько же зарабатывающий и имеющий такой же как она образ жизни. На первый взгляд кажется, что это адекватная планка, не завышенная. но читаем дальше)

Однажды у меня был мужчина, интересный и хороший, но я совершенно не могла переносить его грязные кроссовки и дешёвую одежду-все это сразу сильно бросается в глаза. Хотя деньги у него были (он владел крупным предприятием). Но не интересно ему было все это…

(Вот мужчина ее финансового уровня. Он зарабатывает столько же и по возрасту вроде бы подходит. Но что мы видим? Он недостаточно гламурный, он плохо одет, он ведет не тот образ жизни. То есть автору хотелось бы не просто состоятельного человека, но еще и ведущего шикарный образ жизни. В чем же подвох? Почему нет?)

По поводу мужчин примерно 35-40 лет… равной со мной ОЗ. Мне хочется с ними познакомиться, но я вижу, какие девушки рядом с такими мужчинами! Они все как на подбор, красотки-фотомодели, моложе их (и меня) лет на 15. И я вижу-мне не светит… Абсолютно.

(И вот оно что. Гламурные мужчины, которые любят путешествовать, наряжаться, тратить свои деньги не на инвестиции, а на роскошный отдых, предпочитают юных фотомоделей. Деловые не очень молодые женщины их почему-то не интересуют. Смотрите, они готовы платить за более молодую и красивую партнершу. Наша же автор за молодого и красивого спутника платить не желает. Она хочет, чтобы мужчина был гламурный, но такой же состоятельный как она и предпочитал не юных спутниц, а ее. Понятно, в чем завышенная планка? Образ жизни мужчины, которого ей хочется, предполагает, что он меняет женщин так же легко как и авто и выбирает самое красивое. А автор хотела бы быть с одной стороны на месте этих девушек, которые ее моложе и красивей, а с другой стороны не в секс-онли, как они, а в серьезных отношениях. Но серьезные отношения с дамами своего возраста таким мужчинам не нужны, а если вдруг станут нужны, то пропадет их интерес к гламурной жизни)

Я несколько раз знакомилась с мужчинами, с ОЗ ниже моей. Но им моя жизнь кажется какой-то излишне гламурной (нет понимания зачем столько путешествовать, или ездить на шопинг в Дубай). Зачем содержать стариков по России, они считали благотворительность-выбрасыванием денег на ветер. Но это для меня просто норма. А не роскошь.

(Не факт, что ОЗ этих мужчин была ниже, они могли зарабатывать столько же, просто тратили деньги иначе. Вообще мужчины, которые настроены на брак, на серьезное партнерство с женщиной-ровесницей, имеют другие приоритеты и другие ценности, шопинги в Дубае и постоянные курорты кажутся им не только неоправданно дорогими, но и скучными)

С мужчинами, которые работают по найму, я вообще не знаю, о чем говорить. Они постоянно жалуются на своё начальство, на зарплату. А я не могу понять, почему у мужика в 40 лет ещё есть зарплата? Он уже должен зарплату другим платить. Что он делал, когда мы с коллегами с 25 лет зад рвали и строили свой бизнес? Для меня жалобы на начальство остались в прошлом. Но они называют меня «любительницей красивой жизни».

(Автор не может понять, почему многие работают по найму, а не все имеют свой бизнес. Но кто бы работал в компании автора? Разговоры о работе автору не интересны. Но ее обижает, когда ее считают легкомысленной и слишком любящей отдых)

Хотя я 20 дней в месяц живу дома, занимаюсь с ребёнком уроками, и работаю. Чем моя жизнь такая уж «гламурная?»

(Все относительно. Большинство людей не имеют 120 дней отдыха в год на курортах. Они ездят отдыхать один раз в год, реже два. И не только из-за финансовых ограничений, некоторые могли бы себе позволить, но не любят столько отдыхать)

Я не понимаю, где знакомиться с мужчинами своего уровня. И вообще, нужна ли я им для отношений? Может таким мужчинам действительно только фотомодели нужны.

(Мужчинам с тем же образом жизни – да, преимущественно интересны фотомодели. Это как если бы двадцатилетний парень хотел бы найти жену “равной ОЗ”, готовую уехать с ним в глухую деревню и ухаживать за козами и коровой. Вряд ли он смог бы найти такую среди ровесниц, вот женщину на 15-20 лет старше – возможно)

Я немного запуталась…. Мне некоторые коллеги-мужчины дают советы: «ты не на то смотришь. Человек должен быть хороший. А ты смотришь на деньги».

Но хороший человек без денег просто не сможет быть со мной рядом (даже если он платит только за себя).

(А гламурные богатые мужчины как-то смирились, что им приходится платить за спутниц. Автору кажется несправедливым, почему они не хотят ее? Скорее всего причин много. Она недостаточно юна, недостаточна спонтанна, недостаточно восторженна, недостаточно свободна, чтобы сорваться с ними в любой момент. Она хочет чтобы к ней относились как к равной и учитывали ее график, а это все совсем другой формат отношений, не гламурный)

Еще я слышала мнение, что богатые мужчины хотят чтобы девушка подстраивалась под них (я видела это и в письмах, и по опыту с Н.), делала что они ей скажут (завтра ты приедешь сюда, а потом мы полетим по моим делам туда). Но для меня это было нереально. Не удобно мне ехать когда они хотят и по их делам, у меня и своих дел полно. Надо договариваться. А богатые мужчины договариваться как-то не очень были готовы.

(Да, зато готовы платить за женщину. А автор ни платить не готова, ни подстраиваться, то есть по сути она хотела бы иметь такую большую СЗ, чтобы обойти и разницу в возрасте с фотомоделями и их гибкость и легкость. При том красивые альфонсы – к ее услугам, но нет, она не хочет платить)

Я вообще считаю, что отношения мне уже не светят… Страшно после Н., с кем-то даже начать. Парни с ОЗ ниже хотят жить за мой счёт, с равной ОЗ встречаются с фотомоделями, с ОЗ выше только секс-онли да еще на их условиях.

(Все верно, кроме “равной ОЗ”. Не в равной ОЗ дело, а в противоречии между гламурным образом жизни и запросом на серьезные отношения)

Наверное мне уже на другую жизнь любовь отложить, и одной по Марокко и Мальдивам ездить…

(Может быть состоятельный мужчина на 10 лет старше, любящий путешествия, подойдет. Но скорее всего и с таким придется снизить темп поездок в два-три раза. И поменьше диктовать свои условия. Диктовать условия = платить за все самой)

Пока я в вакууме, думала о том, что мне надо заниматься другими ресурсами, чтобы восстановиться после секс-онли с Н. Но я всегда занималась всеми ресурсами, кроме любви и семьи (если считать семью-брак с мужчиной).

(Ресурс семьи – это не брак, это дети и родители)

Карьера в порядке (работа творческая), ребёнком занимаюсь, экономика, финансы, имидж в порядке, здоровьем и учебой всегда занималась. Провал в двух ресурсах-семьи и любви. Каким путём развить эти два ресурса, если остальные очень развиты? И мне не понятно, на какой уровень ОЗ мужчин я могу рассчитывать?