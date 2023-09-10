 

Fox – «позор и пощёчина ветеранам» — Пентагон уличили в том, что климат для него оказался важнее вывода войск из Афганистана

10.09.2023, 20:00, Новости дня
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Просочившаяся в сеть внутренняя переписка представителей Минобороны США показала, что в 2021 году их больше интересовала борьба с климатом, чем спешный уход американских сил из Афганистана, пишет Fox Business. Эта информация вызвала возмущение у гостя телеканала — бывшего морского котика и участника афганской кампании Тима Шихи. По его словам, подобное отношение верхушки Пентагона к эвакуации собственной армии свидетельствовало о том, что они отказались от своих ключевых принципов.

Изменение климата оказалось важнее царившего в Афганистане хаоса, когда Кабул пал во время вывода американских войск в 2021 году. Электронные письма, полученные порталом The Daily Wire, показывают, что высшие чины Пентагона изводили военное руководство, требуя поддержки зелёной инициативы, которая объявляла изменение климата главным риском национальной безопасности.

В то время как люди буквально падали с самолётов, покидающих Афганистан, правительственные активисты были разочарованы тем, что министр обороны Ллойд Остин ещё не подписал их план. Инициатива в конечном итоге получила зелёный свет всего через шесть дней после того, как в результате подрыва террориста-смертника из «Талибана»* погибли 13 американцев.

Вот отрывок разговора между двумя высокопоставленными чиновниками (Пентагона. — ИноТВ) в тот день. Цитата: «Министр обороны подписал план адаптации к климатическим изменениям. Поздравляю!!!»

С нами на связи бывший морской котик Тим Шихи. Тим, сейчас вы баллотируетесь в сенат штата Монтана и открыто критикуете действия нынешней администрации, касающиеся обеспечения национальной безопасности США. Я думаю, что многие американцы в то время сказали бы, что было бы нелепо ставить изменение климата выше происходящего в Афганистане. Очень рады видеть вас на нашей программе. Расскажите, что вы думаете?

ТИМ ШИХИ, бывший морской котик: Это позор и пример полного отсутствия лидерства. Главной целью вооружённых сил США является защита Конституции Соединённых Штатов и продвижение американских интересов с помощью военной силы в случае необходимости, а это означает способность добраться до врага и убить его.

И то, что мы увидели летом 2021 года, то, что увидел я как ветеран Афганистана, моя жена и большинство моих друзей, которые там тоже воевали, было отказом от наших принципов, наших союзников и наших войск. И тот факт, что мы платили за детские передачи с трансвеститами и климатические инициативы, в то время как наша страна проигрывала самую длительную войну, которая стала ответом на самое смертоносное нападение на американскую землю и историю, — это позор и пощёчина для всех нас, кто там служил.

Дата публикации 10 сентября 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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