 

Потратить баллы “Миллиона призов” можно на билеты в театр или поход в ресторан

10.09.2023, 17:56, Новости дня
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Жители Москвы, которые приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО с 8 по 10 сентября, могут выиграть призовые баллы программы “Миллион призов” и потратить их на услуги или товары партнеров акции #ВыбираемВместе2023, среди которых – театры, музеи, рестораны, торговые сети, крупный банный комплекс. Кроме того, с помощью баллов москвичи смогут пополнить карту “Тройка”. Баллы можно направить и на благотворительность. Всего у акции свыше 240 партнеров.

Так, в программе “Миллиона призов” участвуют 50 культурных учреждений. Победители могут потратить баллы на спектакли “Театра на Таганке”, “Современника”, Театра Олега Табакова, “Ленкома”, “Практики”, Московского театра юного зрителя и не только. Также есть шанс сэкономить на посещении концертного зала “Зарядье”, где можно послушать симфоническую, органную музыку, джаз.

А еще в списке партнеров акции – 30 заведений общественного питания. В них можно будет оплатить счет призовыми баллами полностью или частично. Рестораны, являющиеся партнерами, предлагают посетителям отведать кухню разных стран, в том числе русские блюда.

80 благотворительных организаций и объединений тоже являются партнерами акции #ВыбираемВместе2023. Среди фондов – “Со-единение” (помогает детям со слепоглухотой), “Ты ему нужен” (помогает тяжелобольным детям-сиротам), “Галчонок”, “Обнаженные сердца”, “Время детства”, “Подарок ангелу” (помогают больным детям), “Дорога милосердия” (оказывают поддержку людям с расстройствами аутического спектра), “Память поколений” (помогают ветеранам боевых действий и труженикам тыла).

Подробнее о партнерах акции и возможностях призовых баллов можно узнать на портале www.mos.ru, а также на сайте www.ag-vmeste.ru. Один балл равен одному рублю.

Розыгрыши призовых баллов пройдут 10 и 11 сентября. Всего предусмотрено 2,3 миллиона призов.


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