 

В отношении Ивана Калиты возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве

10.09.2023, 17:33, Разное
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По результатам анализа исторических источников и опроса свидетелей эксперты СК установили, что Золотой орды никогда не существовало, соотвественно и обязательств платить ей дань не было.

Решение тратить средства из казны было принято единолично князем Московским Иваном Калитой.

Солидарен с представителями силового ведомства профессор исторического факультета МГУ Сергей Карпов.

– На самом деле Иван Калита был мошенником, так как он путем обмана под видом дани для монголов получал денежные средства и оставлял всё себе, – сказал он.

По итогам расследования в отношении Ивана Калиты возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В случае вынесения обвинительного приговора обязанность возместить ущерб ляжет на современных потомков московского князя.

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский подтвердил готовность ускоренного перевыпуска учебника по истории России с учётом актуальных исторических сведений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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