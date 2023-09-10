Украинские беженцы снизили уровень образования в школах Германии

Исследования фиксируют снижение качества образования в Германии. Только каждый 5-й ученик начальной школы может читать, считать и писать на уровне минимальных стандартов. Frankfurter Allgemeine отмечает связь между увеличением «неоднородности состава учеников», и прибытием украинских беженцев, составляющих больше половины учеников-мигрантов. В настоящее время министерство федеральной земли Баден-Вюртемберг ищет дополнительный персонал и, в частности, нанимает в школы лиц без педагогического образования из смежных областей, а также расширяет факультеты педагогики в университетах.

Школы федеральной земли Баден-Вюртемберг не справляются со своими обязанностями из-за «нехватки персонала, прибытия украинских беженцев и более ранних ошибок в демографических расчётах», пишет Frankfurter Allgemeine. «С начала учебного года у нас будет около 15 000 новых учеников из семей беженцев. Я не могу дать сигнал расслабиться», — сказала министр образования земли Баден-Вюртемберг Тереза Шоппер от партии «Союз90/Зелёные» в среду в Штутгарте. Газета отмечает, что проблемы школ с персоналом сохраняются несмотря на выделение дополнительного финансирования и наём нового персонала.

Всего в школах южнонемецкой федеральной земли преподают 110 тыс. учителей. За лето удалось привлечь 5320 новых учителей, незанятыми, однако, остались около 600 ставок. Издание отмечает, что «зелёно-чёрному* правительству федеральной земли не удаётся заполнить вакансии, хотя Министерство образования всё активнее набирает работников, без специального педагогического образования или опыта, а количество мест в университетах по направлению «детская педагогика» уже увеличено с 970 до 1672».

«Наибольшая потребность в реформах и персонале наблюдается в начальных школах, потому что состав учащихся становится всё более неоднородным», — продолжает Frankfurter Allgemeine. В частности, «каждый пятый ученик начальной школы не выполняет минимальные стандарты по чтению, письму и счёту».

Министр образования Шоппер, комментируя сложившуюся ситуацию, заявила, что «мы не можем смириться с этим из-за ответственности за отдельных учеников и за экономику». Для улучшения качества образования предусмотрено изменение учебных планов, например, теперь дважды в неделю школьники будут обязаны на уроках читать тексты вслух, что должно улучшить показатели умеющих читать.

Всего в частных и государственных школах Баден-Вюртемберга обучаются 51 976 детей из семей беженцев. Почти 31 тыс. из них приходится на выходцев с Украины. Поэтому персонал особенно необходим в 1240 подготовительных классах перед начальной школой для детей из семей беженцев и мигрантов.

Frankfurter Allgemeine отмечает, что с 2026 года нагрузка на школы возрастёт ещё больше, так как для первоклашек вводится возможность продлёнки, и все школы обязаны будут предоставлять родителям такую возможность. В настоящее время классы с продлённым временем обучения есть только в 784 начальных школах из 2400. По оценкам экспертов, школы Баден-Вюртемберга заняли пятое место по качеству образования в Германии и уступили только образовательным системам Саксонии, Баварии, Тюрингии и Гамбурга.

* Партийные цвета правящей в Баден-Вюртемберге коалиции: зелёный — «Союз90/Зелёные», чёрный — Христианско-демократический союз (прим. ИноТВ).

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