Названы 5 продуктов, снимающих воспаление и боль при артрите

Артрит — это группа заболеваний, сопровождающихся воспалением, болью, отеком и болезненностью в суставах. Хотя нет универсальной диеты, которая могла бы вылечить болезнь, исследования показывают, что определенные продукты могут помочь уменьшить ее симптомы.

1. Жирная рыба: Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, такая как лосось, скумбрия, сардины и форель, может помочь уменьшить боль и скованность суставов. Рекомендуется употреблять не менее двух порций в неделю, по 85-120 граммов каждая;

2. Куркума: Куркума содержит куркумин, обладающий мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Регулярное включение данного продукта в рацион, совмещенное с черным перцем для увеличения усвоения, может быть довольно полезным для организма;

3. Имбирь: Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами. Рекомендуется употреблять одну-две чайные ложки свежего растения или имбирного порошка в день;

4. Ягоды: Ягоды, включая клубнику и чернику, богаты антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Рекомендуется употреблять хотя бы одну чашку плодов в день;

5. Листовая зелень: Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями. Рекомендуется включать их в рацион, например, в салаты или смузи.

Хотя оптимальное количество каждого из этих продуктов может различаться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст, пол и уровень активности, включение их в рацион может помочь облегчить симптомы артрита и улучшить состояние суставов.