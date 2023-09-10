На выборах в Москве проголосовали почти три миллиона человек

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10.09.2023, 16:44, Новости дня
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С 8 по 10 сентября 2023 года в Москве выбирают мэра и депутатов 13 муниципальных образований. За это время проголосовали почти три миллиона человек, в том числе онлайн. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдениями за выборами Вадим Ковалев.

По его словам, большинство избирателей предпочло сделать свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). “Вне зависимости от способа голосования, который выбирают москвичи, могу сказать, что выборы проходят в спокойном режиме”, – отметил Ковалев. О ситуации на участках докладывают наблюдатели – как работающие на местах, так и те, кто следит за видеокамерами. Последние находятся в штабе круглосуточно.

Видеонаблюдатель Полина Лисицына рассказала об отсутствии серьезных нарушений в течение двух с половиной дней. Среди имеющихся нарушений – неправильное расположение или установка камер видеонаблюдения. “Но это быстро корректируют на местах, сразу же после наших сообщений”, – подчеркнула Лисицына.

То же самое сказал и другой видеонаблюдатель – Евгений Наумов. Возможность следить за ходом голосования он считает прекрасным опытом. Мол, это большая ответственность.

Выборы мэра и 13 муниципальных образований завершатся в Москве 10 сентября в 20:00, в том числе ДЭГ.


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