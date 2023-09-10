Результаты выборов в Новосибирской области отменены из-за переполнения счётчика числа голосов

Центризбирком признал недействительными все результаты

выборов, прошедших в Единый день голосования в Новосибирской области, из-за

обнаруженной программной ошибки в системе подсчёта голосов. Разработчики

электронной системы подсчёта хранили данные в 16-битной переменной.

Как установила проверка, система ДЭГ, на разработку которой

ушло 920 млн рублей, хранила информацию о числе поданных голосов в 16-битной

беззнаковой переменной, из-за чего максимальное количество голосов, которая она

была в состоянии хранить, равнялось 65535. Автор системы, новосибирский

программист Антон Викторов, недоумевает: эта программа исправно работала с

2010 года и никогда не вызывала нареканий. Однако в этом году число избирателей

впервые в истории превысило указанное количество, из-за чего произошло переполнение

счётчика и все голоса, отданные за кандидатов от «Единой России», обнулились. В

результате итоги выборов были отменены.

«Мы очень удивились, когда обнаружили, что за кандидата от

партии власти проголосовало всего 18 человек, – говорит эксперт ЦИК. – В

регионе одних только бюджетников 200 тысяч, не могло быть так мало. Начали

разбираться. Оказалось, что при превышении лимита в 65535 голосов счётчик

сбрасывался в ноль. В этом случае счётчик переполнили даже не один, а как

минимум три раза. Но точное число установить уже невозможно, поэтому мы приняли

решение обойтись без выборов и по-старинке назначить всех чиновников из Москвы».

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