 

Результаты выборов в Новосибирской области отменены из-за переполнения счётчика числа голосов

10.09.2023, 16:33, Разное
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Центризбирком признал недействительными все результаты
выборов, прошедших в Единый день голосования в Новосибирской области, из-за
обнаруженной программной ошибки в системе подсчёта голосов. Разработчики
электронной системы подсчёта хранили данные в 16-битной переменной.

Как установила проверка, система ДЭГ, на разработку которой
ушло 920 млн рублей, хранила информацию о числе поданных голосов в 16-битной
беззнаковой переменной, из-за чего максимальное количество голосов, которая она
была в состоянии хранить, равнялось 65535. Автор системы, новосибирский
программист Антон Викторов, недоумевает: эта программа исправно работала с
2010 года и никогда не вызывала нареканий. Однако в этом году число избирателей
впервые в истории превысило указанное количество, из-за чего произошло переполнение
счётчика и все голоса, отданные за кандидатов от «Единой России», обнулились. В
результате итоги выборов были отменены.

«Мы очень удивились, когда обнаружили, что за кандидата от
партии власти проголосовало всего 18 человек, – говорит эксперт ЦИК. – В
регионе одних только бюджетников 200 тысяч, не могло быть так мало. Начали
разбираться. Оказалось, что при превышении лимита в 65535 голосов счётчик
сбрасывался в ноль. В этом случае счётчик переполнили даже не один, а как
минимум три раза. Но точное число установить уже невозможно, поэтому мы приняли
решение обойтись без выборов и по-старинке назначить всех чиновников из Москвы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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