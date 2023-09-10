Российские туристы выбирают Таиланд, ОАЭ и Египет

Лето этого года ознаменовалось значительным увеличением числа российских туристов, направляющихся в популярные туристические места, по сравнению с прошлым годом, пишет сервис путешествий “MTC Travel”. Три лидирующих направления включают Таиланд, ОАЭ и Египет.

В частности, поездки в Таиланд выросли в 10 раз, в ОАЭ — на 70%, и в Египет — в 2,6 раза. Интерес к поездкам в Китай увеличился в 8 раз, хотя преимущественно это касается деловых визитов.

Более половины всех зарубежных поездок россиян пришлись на страны дальнего зарубежья. Этот рост связан с возобновлением прямых авиасообщений и увеличением спроса на отдых в Таиланде, Египте и ОАЭ.

Турция остается самой популярной зарубежной страной, привлекая половину всех российских туристов, направляющихся заграницу. Среди стран СНГ лидируют Абхазия, Белоруссия и Казахстан.