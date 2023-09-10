А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой

Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Звезда выделяется среди прочих стилем в одежде,

подчеркивающим ее точеную фигуру, а также известна своими громкими

романами с мужчинами.

Даже сегодня, когда Анна счастлива

в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она все равно считается крайне желанной женщиной, способной увести чужого мужа .

Недавно Седокова опубликовала в личном блоге короткое видео, на котором красуется

в откровенном супероблегающем комбинезоне из красного кружева.

Вид артистки оценил рэпер Джиган, который поставил лайк под публикацией. У многих возник вопрос, как на это отреагировала бы Оксана

Самойлова? Дело в том, что до недавнего времени в браке звезд было не все ладно.

Известно, что супруги даже на

время разъезжались, но о конкретных причинах своего временного расставания

не рассказывали. Что касается Седоковой, то у Самойловой есть повод злиться на артистку. На

свадьбе Джигана и Оксаны в конце прошлого года Анна произнесла весьма

странный тост. Певица заявила, что песня “Холодное сердце”, которая она

исполнила совместно с рэпером, совсем не про его жену.