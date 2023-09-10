А как же Самойлова? Джиган в восторге от форм Седоковой
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Анна Седокова по праву считается одной из самых сексуальных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Звезда выделяется среди прочих стилем в одежде,
подчеркивающим ее точеную фигуру, а также известна своими громкими
романами с мужчинами.
Даже сегодня, когда Анна счастлива
в браке с баскетболистом Янисом Тиммой, она все равно считается крайне желанной женщиной, способной увести чужого мужа .
Недавно Седокова опубликовала в личном блоге короткое видео, на котором красуется
в откровенном супероблегающем комбинезоне из красного кружева.
Вид артистки оценил рэпер Джиган, который поставил лайк под публикацией. У многих возник вопрос, как на это отреагировала бы Оксана
Самойлова? Дело в том, что до недавнего времени в браке звезд было не все ладно.
Известно, что супруги даже на
время разъезжались, но о конкретных причинах своего временного расставания
не рассказывали. Что касается Седоковой, то у Самойловой есть повод злиться на артистку. На
свадьбе Джигана и Оксаны в конце прошлого года Анна произнесла весьма
странный тост. Певица заявила, что песня “Холодное сердце”, которая она
исполнила совместно с рэпером, совсем не про его жену.
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