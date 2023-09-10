 

Андрей Воробьев проголосовал на выборах главы Московской области

10.09.2023, 14:15, Новости дня
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С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходит 12 различных избирательных кампаний, включая выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, а также выборы более чем 200 депутатов в органы местного самоуправления.

На территории Московской области было открыто почти четыре тысячи избирательных участков, каждый из которых оснащен видеокамерами для наблюдения. Важно отметить, что в этом году в регионе впервые доступна опция дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Согласно данным Избиркома Московской области, явка 12:00 сегодняшнего дня – 2 610 368 избирателей, что составляет 46,54%. Посредством дистанционного электронного голосования в выборах приняло участие 379 997 человек, что в процентном соотношении от числа поданных заявок — 85,34.


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