Участники второго розыгрыша “Миллиона призов” начали получать выигранные баллы

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10.09.2023, 13:00, Новости дня
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Участвовавшие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) победители акции #ВыбираемВместе2023 программы “Миллион призов” с 12:00 начали получать выигрышные коды. Активировать его нужно до 25 сентября включительно на сайте акции.

Второй розыгрыш состоялся утром 10 сентября. Участие приняли более 723 тысяч человек. Всего за два дня участниками стали 2 090 881 человек.

Победители могут потратить призовые баллы по своему усмотрению: посетить кафе или ресторан, музей или театр, направить выигрыш на благотворительные нужды, пополнить транспортную карту “Тройка” или совершить покупки в магазинах.

Участниками акции становятся те, кто проголосовал дистанционно или с помощью терминала электронного голосования на участке. Те, кто участвует впервые, но не попал в список победителей, гарантированно получат тысячу баллов.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. За первые два дня участие приняли 2,6 миллиона человек. Голосование проходит без серьезных нарушений.


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