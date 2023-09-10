Das Erste – Европа — не образец для подражания, и ей не стоит быть слишком высокомерной

По словам Жозепа Борреля, европейцы считают, что являются образцом для подражания, которому остальные просто обязаны следовать, однако это уже не так, пишет Das Erste. Остальной мир вовсе не хочет брать пример с Евросоюза, поэтому европейским дипломатам стоит забыть о высокомерии и научиться слушать других — в частности, страны глобального Юга.



АР

«Не будьте слишком высокомерными, прислушайтесь к мнению стран Юга», — так говорили представители ЕС в Брюсселе перед отъездом на саммит G20 в Индию. Как отмечает немецкий телеканал Das Erste, у этой новой для Европы скромности есть своя причина: она является следствием конфликта на Украине.

Европейцы были шокированы, осознав, что многие страны — и особенно страны глобального Юга — не хотят присоединяться к антироссийскому фронту. Зачастую это происходит на том основании, что раньше европейцы не проявляли такой солидарности в отношении конфликтов вдали от собственных границ, какой они требуют сейчас, когда война идёт у их собственного порога.

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель с хорошей долей самокритики подвёл итог этому осознанию. «Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что остальной мир вовсе не хочет брать с нас пример, — заявил он, выступая перед молодыми дипломатами. — Мы, европейцы, думаем, что являемся образцом для подражания, которому остальные просто обязаны следовать». Однако это уже не так, добавил он. «Они не принимают этого по историческим, культурным и экономическим причинам», — пояснил Боррель позицию других стран. Его совет следующему поколению европейских дипломатов: «Мы должны лучше слушать».



В Нью-Дели борьба с климатическим кризисом — а с точки зрения ЕС это один из важнейших вопросов саммита — будет зависеть от того, насколько внимательно Европа будет слушать. Речь пойдёт о том, чтобы миллиардами евро помочь развивающимся странам отказаться от угля. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глобальный Юг обладает огромными ресурсами, и теперь Европа хочет сотрудничества с этими странами. В качестве примера она привела партнёрство ЕС в области производства водорода и помощь в отказе от угля, например, для ЮАР.

Однако предварительные переговоры на уровне министров уже показали, что африканцы с горечью реагируют на то, что от них теперь будут требовать спасения мирового климата, который богатые страны поставили под угрозу ради собственного процветания, подчёркивает Das Erste. G20 объединяет крупнейших мировых загрязнителей атмосферы, прежде всего Китай и США. Во всей группе стран выбросы углекислого газа с 2015 года не сократились, а выросли почти на 10%.

Тем временем, когда глава Еврокомиссии из богатого Брюсселя призывает к соблюдению парижских климатических целей, это снова звучит как будто Европа — образец для подражания. «Европа идёт своим курсом, — сказала фон дер Ляйен на Всемирной климатической конференции в ноябре в египетском Шарм-эш-Шейхе. — К 2030 году мы сократим выбросы парниковых газов по меньшей мере на 55 процентов».

Помимо климатического кризиса, собравшихся на саммите в Нью-Дели волнует конфликт на Украине. Брюссельская делегация надеется, что удастся договориться о минимальных стандартах — например, о том, чтобы все члены уважали границы государств и не применяли ядерное оружие. Все страны подразумевают, что сюда относятся также РФ и Китай. Вопрос о том, согласятся ли они, до самого конца оставался предметом обсуждения на предварительных переговорах. По словам источников в делегации, результат пока неясен.

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель перед началом саммита написал в Twitter, что страны G20 могут рассчитывать на Европейский союз «как на надёжного партнёра в деле глобального развития и мира во всём мире», заключает немецкий телеканал Das Erste.

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