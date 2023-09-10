Скотт Риттер – дни украинской армии как эффективной боевой силы сочтены, Киев формирует «фольксштурм» из негодных к службе стариков и подростков

«Украинцы потеряли большинство своих опытных солдат и офицеров», бывших в распоряжении Киева к началу конфликта, указывает Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Если принять во внимание заявления российского Министерства обороны об украинских потерях во время летнего наступления, то «дни украинской армии сочтены». Подобие фольксштурма, формируемого сейчас Киевом из подростков, стариков и больных, не спасёт Украину, заключает бывший американский офицер, и уже к концу сентября украинская армия будет не способна продолжать боевые действия.

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Российский президент Путин заявил, что украинское наступление провалилось. Согласно российским данным, Украина потеряла в наступлении 66 тысяч солдат. Недавно украинский оператор мобильных сетей Kyivstar указал, что 400 тысяч его клиентов-мужчин перестали отвечать. Что ты можешь сказать по этому поводу? Достоверные ли это данные? Насколько велики потери Украины? И учитывая это, как долго Украина сможет продолжать войну против России?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Я думаю, что прежде всего мы должны признать, что мы просто не знаем. Абсолютно точных источников об украинских потерях не существует. В самом правительстве Украины заявили, что эти цифры засекречены и считаются государственной тайной. Одну из причин подробно описал украинский чиновник, который сказал, что они не хотят давать противнику представление о том, какая у них ситуация с потерями, потому что эти цифры влияют, как вы понимаете, на то, есть или нет потенциал для продвижения вперёд в рамках этой военной кампании. Я думаю, что смысл этого заявления заключается в том, что украинские потери довольно высоки и что они оказывают негативное влияние на способность Украины продолжать этот конфликт, по крайней мере, в том объёме и масштабе, в которых она его ведёт в настоящее время.

Знаете, генерал Каволи, командующий американскими войсками в Европе, сказал, что уровень насилия, происходящий между Россией и Украиной, — это то, чего НАТО никогда не могло себе представить. Я думаю, людям необходимо задуматься о том, что это самый кровавый конфликт, самый смертоносный конфликт со времён Второй мировой войны и во многих случаях, вероятно, даже сравнимый со Второй мировой войной и превосходящий её. Некоторые из показателей потерь, как вы знаете, напоминают людям о Первой мировой войне в позиционной войне, которая происходила в то время на Западном фронте, в сражениях на Сомме и так далее.

Сказав всё это, я сам… когда меня просят назвать цифры потерь, я прокручиваю в уме довольно сложный алгоритм, основанный на моём прошлом опыте участия в военных учениях. Знаете, особенно масштабные наземные бои. Я видел операции по прорыву оборонительных позиций и имею знания о системах вооружения, вероятности поражения, а также о ландшафте и погоде и об их влиянии. Я понимаю, что это несовершенно, но знаете, я отслеживал боевые действия и пришёл к цифрам, которые соответствуют цифре в 400 тысяч погибших. Опять же, мы не узнаем этого до тех пор, пока не будут представлены окончательные статистические данные, но это число соответствует тому, что, по-видимому, согласуется с ситуацией на поле боя с точки зрения общего качества украинской армии.

Похоже, они потеряли подавляющее большинство своих опытных офицеров и рядового персонала, которыми они располагали на момент начала конфликта. Они даже потеряли мобилизованных в начале 2022 года, которые прошли более обширную подготовку на Западе. И сейчас они повторили это. Если российские цифры верны, вы знаете, где-то порядка 60 или 80 тысяч украинских военнослужащих были обучены Западом для этого нынешнего наступления, и если Украина потеряла 66 тысяч из них, это в значительной степени означает, что Украина израсходовала свой запас обученного человеческого ресурса. А без обученного ресурса и без новых источников вооружения Украина не сможет продолжать нынешний уровень конфронтации.

Похоже, что если эти цифры действительно точны, то украинская армия находится на грани краха. И как вы понимаете, как только они бросят свои стратегические резервы в этот последний рывок возле деревни Работино в Запорожье, похоже, что этот последний рывок будет остановлен русскими. Украинцам больше нечего выставить. Они говорят о мобилизации молодых парней, стариков, необученных, людей с заболеваниями, которые в противном случае сделали бы их неподходящими для военной службы.

Вы знаете это из истории. Мы видели это раньше. Мы видели это в нацистской Германии в конце Второй мировой войны, когда немецкое правительство, нацисты мобилизовали в фольксштурм молодых мальчиков, стариков, людей с ограниченными возможностями и, как вы знаете, распределили их в боевые части для боевых действий, но это реально не имело эффекта на поле боя. История битвы за Берлин показывает, что профессиональные немецкие солдаты умоляли нацистское правительство не вводить в бой подразделения фольксштурма, потому что их не только убивали, но они также снижали общую эффективность немецкой армии, потому что они не умели сражаться и не имели возможности выстоять в бою. Будучи побеждёнными, они ставили профессионалов в более трудное положение.

Похоже, именно это сейчас переживает украинская армия: создание последних резервов, фольксштурм, старые, молодые, слабые с недостаточной подготовкой, без знания тактики, без знания техники, которую они призваны использовать. Их бросают в бой наугад против русской армии, которая очень хорошо обучена, очень хорошо оснащена и очень смертоносна. Если весь этот анализ верен, а я бы не говорил вам этого, если бы не верил в его точность, тогда я считаю, что дни украинской армии как эффективной боевой силы сочтены и что мы можем наблюдать крах украинской армии. Если эти боевые действия будут продолжаться такими же темпами, как сейчас, они должны закончиться где-то к концу этого лета* или началу осени.

Дата выхода в эфир 08 сентября 2023 года.

* В Великобритании и США применяют астрономический принцип для определения времён года, которые начинаются в дни солнцестояний и равноденствий. Лето начинается 22 июня и заканчивается 22 сентября (прим. ИноТВ).

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