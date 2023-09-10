Мнение: Старые технологии могут быть эффективнее новых

Автоматизация сильно переоценена. Даже старый добрый ручной труд зачастую даёт отличную производительность труда. Репортажи с пакистанских заводов, где рабочие в шлёпанцах, сидя на корточках, клепают абсолютно фабричного вида автозапчасти, уже стали привычными (пример). Однако хитрость тут не в маленьких зарплатах пакистанцев. С другой стороны зарплатного спектра, на японских фабриках, устаревшие технологии тоже вполне рентабельны.

Вот видео с японского производства традиционных халатов. Всё выглядит не в пример аккуратнее, чем в Пакистане, но не особо современнее. Ткацкий станок загружает данные с обычной аудиокассеты, то есть по технологии восьмидесятых годов. Я грузил с таких кассет игры для своего Спектрума, когда был школьником. Крошечные 48 килобайт данных умещались примерно в 5 минут специфического шума, вызывающего сейчас у очевидцев приятную ностальгию. Вот, собственно, видео с японской фабрики (ссылка):

Также на видео можно заметить специфического формата перфокарты и старую добрую чертёжную кальку, с которой японцы работают при помощи ножниц, линейки и карандаша.

Повторюсь, автоматизация сильно переоценена. Технологии двадцатого или даже девятнадцатого века могут быть вполне эффективными, что убедительно доказал нам Китай, ставший планетарной фабрикой отнюдь не благодаря безлюдным роботизированным цехам. Возможности современных компьютеров безнадёжно избыточны для большинства задач — мы используем компьютеры на полную мощность только потому, что они дёшевы, и потому позволяют нам не думать про экономию.

К примеру, несмотря на всё более совершенные компьютерные программы, количество бухгалтеров не уменьшается. Причина в том, что государство генерирует и запрашивает огромное количество лишних бумаг, про которые оно бы даже не думало, если бы лазерный принтер не стоял сейчас в каждом офисном помещении.

Ваша программа научилась формировать отчётность нажатием одной кнопки? Отлично! Значит, теперь у вас освободилось время, чтобы сделать нам ещё несколько дополнительных детальных отчётов…

Цитирую известный эпизод из книги Феликса Чуева:

…Обсуждался вопрос об увеличении выпуска боевой техники. Нарком станкостроения Ефремов сказал, что такая возможность есть, но для этого нужна помощь и, в частности, необходимо увеличить управленческий аппарат до восьмисот человек.

Сталин, как обычно, ходил по кабинету и внимательно слушал Ефремова. Когда тот закончил, обратился к нему:

— Скажите, пожалуйста, вы слышали фамилию Бугров?

— Нет, товарищ Сталин, такой фамилии я не слыхал.

— Тогда я вам скажу. Бугров был известным на всю Волгу мукомолом. Все мельницы принадлежали ему. Лишь его мука продавалась в Поволжье. Ему принадлежал огромный флот. Оборот его торговли определялся многими миллионами рублей. Он имел огромные прибыли. — Сталин сделал короткую паузу и спросил: — Как вы думаете, каким штатом располагал Бугров для управления всем своим хозяйством, а также контролем за ним?

Ни Ефремов, ни остальные присутствующие не знали этого. Верховный ходил и молча набивал трубку. Наконец, произнёс:

— Раз вы все не знаете, я вам скажу. У Бугрова были: он сам, приказчик и бухгалтер, которому он платил двадцать пять тысяч рублей в год. Кроме того, бухгалтер имел бесплатную квартиру и ездил на бугровских лошадях. Видимо, бухгалтер стоил таких денег, зря Бугров платить ему не стал бы. Вот и весь штат. А ведь капиталист Бугров мог бы набрать и больше работников. Однако капиталист не будет тратить деньги, если это не вызывается крайней необходимостью, хотя деньги и являются его собственностью…

Значительная часть современной автоматизации — развлечение, излишества. Заказать домой круассан с кофе в одно нажатие пальцем на экран? Да, очень круто, сам так делаю. Но прогуляться до магазина или пропустить приём быстрых углеводов было бы даже полезнее. Доехать до работы на автомобиле? Отлично, господин менеджер, вы сэкономили 15 минут. Но теперь или потратьте 1 час на тренировку, или будьте готовы столкнуться в итоге с последствиями гиподинамии.

Многими плодами прогресса мы пользуемся не потому, что они нам нужны, а потому что они дёшевы. Дизайнеры жалуются, что грузчикам технические задания ставят конкретно. Никто не скажет грузчику: «вот вы нам разгрузили третий вагон, а в нём теперь как-то пустовато, вы поиграйтесь там с паллетами, чтобы поинтереснее выглядело». Дизайнерам именно так и говорят, потому что заказчик уверен, что дизайнер может всё переделать буквально за пару кликов мышкой.

Скажу больше: вполне реально обойтись не только без компьютеров, но и без современного электроинструмента. Как-то в девяностые организация, в которой я работал, попросила рабочих из трамвайного парка проделать в кирпичной стене большое отверстие под трубу.

Сейчас у нас уже развитый капитализм, так что такие отверстия делают при помощи специальной установки для алмазного бурения. Взял установку напрокат, прикрутил к стене, запустил, спокойно всё высверлил. В бестолковые девяностые, однако, современный инструмент не был ещё в России распространён… К нам приехал из трамвайного парка стандартный ремонтный грузовичок. В подъёмную люльку сели два пролетария с развитыми бицепсами того типа, который Джо Байден называет «пушками». Водитель поднял их на нужную высоту, и рабочие начали долбить стену при помощи обычных кувалды и зубила. Три минуты весёлой работы, и отверстие нужного размера было готово. За это время, пожалуй, я бы даже закрепить профессиональную установку не успел…

Конечно, микропроцессоры при помощи кувалды с зубилом не сделаешь. Однако 95% экономики спокойно может работать на технологиях полувековой давности, то есть с очень старыми компьютерами или без компьютеров вовсе. При хорошей организации дела падение эффективности будет минимальным.

Впрочем, тут есть нюанс. Проделать в стене дыру установкой алмазного бурения может практически любой из нас — пользоваться ей не сложнее, чем оставлять комментарии в соцсетях. А вот орудовать кувалдой и зубилом каждый из нас не может. Так как для этого нужны, во-первых, сноровка, а во-вторых, большие запасы физической силы. Проще говоря, нужен профессионализм.

Тут спрятано одно из главных отличий старой экономики от экономики современной. Раньше мир состоял из профессионалов, которые знали все тонкости своей профессии, будь то профессия кузнеца или мясника. Сейчас, напротив, большая часть рабочей силы безнадёжно поверхностна, так как настоящий профессионализм уже мало где нужен, и мало где применим. Как можно стать профессионалом по Фотошопу, если новая версия редактора выходит чуть ли не каждый год? Да и зачем становиться настоящим профессионалом? Это ведь не рисование кистью и красками на холсте, которое требует долгих лет тренировок. Основные приёмы работы в Фотошопе можно освоить буквально за месяц-другой.

Повторюсь, высокие технологии имеют свою нишу: кое-где они вообще незаменимы, а в других местах позволяют решать задачи значительно дешевле, чем это было возможно каких-то 40 лет назад. Однако большая часть предприятий может быть невероятно эффективна и на станках 40-летней давности, и с персоналом, получающим японского размера зарплаты. Качественная и конкурентоспособная по цене продукция — это в первую очередь вопрос грамотного управления и надёжных, хорошо мотивированных сотрудников.