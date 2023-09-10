 

Врач Беджанян советует физические упражнения для борьбы с опухолями

10.09.2023, 11:55, Разное
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Доктор медицинских наук Аркадий Беджанян рассказало простых, но эффективных упражнениях, которые помогают бороться с онкологическими заболеваниями и снизят артериальное давление.

Кратковременные тренировки с повышенной интенсивностью способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний, считает доктор Беджанян. Он подчеркивает, что упражнения должны быть энергичными и включать в себя аэробные движения, занятия с собственным весом и упражнения на растяжку.

Общая продолжительность занятий должна составлять не менее 150 минут в неделю для упражнений умеренной интенсивности или 75 минут в неделю для высокоинтенсивных тренировок. Беджанян добавляет, что такие нагрузки снижают уровень половых гормонов, участвующих в развитии онкозаболеваний.


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