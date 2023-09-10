 

Сравнила со свинкой Пеппой: Собчак высмеяла Боню после пластической операции

10.09.2023, 11:45, Новости дня
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Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню, опубликовав ее фотографию после пластики и кадр из мультфильма

“Свинка Пеппа”. На снимке Боня сообщила, что уже скоро покажет изменившееся лицо целиком.

“Да мы уже все волнуемся”, — иронично написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Пользователи Сети поддержали Собчак и написали в комментариях свое мнение.

Поклонники сошлись во мнении, что Боня всегда была симпатичной девушкой, в погоне за идеалом переборщила. Сходство с персонажем мультфильмом они также оценили.

Стоит отметить, что недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт. В комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Ксения Собчак разместила новый ролик, в котором прогулялась по улице в необычном для себя наряде. Блондинка улыбалась перед камерой, посылала воздушные поцелуи. Виктория Боня иронично сделала то же самое.


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