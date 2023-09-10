Материнский капитал привяжут к школьной успеваемости ребёнка

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и качества образования, материнский капитал предлагают выдавать за хорошие оценки ребёнка в школе. Размер капитала останется прежним, но получить его единовременно не получится – сумму разобьют на 9 равных частей по количеству лет в школе.

В минувшую пятницу инициатива была предложена министром образования и науки РФ Валерием Фальковым на специальном совещании в правительстве по подведению итогов первой учебной недели. Как уточнил директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Дмитрий Покровский, корректировки позволят привязать мотивацию родителей к успеваемости их детей.

За все пятёрки выплата будет осуществляться в полном объёме, а на четвёрки и тройки в скором времени определят понижающие коэффициенты.

«Перед нашей страной сейчас стоят серьёзные задачи, от успешного решения которых зависит наше будущее, – прокомментировал министр. – Мы должны передать его в руки умных и целеустремленных молодых людей, чтобы и дальше развивать величие России. Стране балбесы не нужны».

В пресс-центре Минобрнауки РФ добавили: поощрения за 10 и 11 классы намеренно не вводятся, чтобы не демотивировать родителей отправлять детей в средние профессиональные училища после 9 класса.

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