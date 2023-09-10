Рупор кремлевской пропаганды: Ночной Киев. 10.09.2023
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Ночной Киев. Противник отражал атаку "Гераней". В городе после прилетов отмечаются пожары и повреждения на нескольких инфраструктурых объектах.
PS. Также в Черном море ночью потоплены 3 скоростных катера с десантом, которые пытались прорваться к мысу Тарханкут + сбито 8 беспилотников.
В общем, ночь прошла продуктивно.
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Источник: Colonel Cassad
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