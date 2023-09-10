 

Рупор кремлевской пропаганды: Ночной Киев. 10.09.2023

10.09.2023, 10:58, Разное
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Ночной Киев. Противник отражал атаку "Гераней". В городе после прилетов отмечаются пожары и повреждения на нескольких инфраструктурых объектах.

PS. Также в Черном море ночью потоплены 3 скоростных катера с десантом, которые пытались прорваться к мысу Тарханкут + сбито 8 беспилотников.
В общем, ночь прошла продуктивно.

Источник: Colonel Cassad


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