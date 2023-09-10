Россия в августе нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

В августе текущего года РФ продемонстрировала внушительный рост экспорта нефтепродуктов в Бразилию, превзойдя по объемам поставок даже Соединенные Штаты. Эту информацию пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на данные бразильской таможни.

Согласно предоставленным данным, объем закупок российских нефтепродуктов вырос в 2,1 раза, достигнув уровня в 920 тысяч тонн, общая стоимость таких поставок увеличилась до $672,8 миллионов.

Таким образом США ранее заняли позицию второго крупнейшего поставщика нефтепродуктов в Бразилию, их экспорт значительно сократился и составил всего 311,3 тысяч тонн.

Интерес к российским нефтепродуктам также проявляют Филиппины. Посол страны в Российской Федерации Игорь Байлен пояснил о намерении Манилы начать импорт российских нефтепродуктов. Правительство Филиппин готово обсудить этот вопрос в рамках торгово-экономической комиссии в октябре.

Кроме того посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес также отметил рост закупок российских нефтепродуктов в своей стране.