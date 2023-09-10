 

Соцсеть Илона Маска подает иск на Калифорнию из-за закона о модерации

10.09.2023, 8:16, Разное
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Руководство социальной сети Х, принадлежащей американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, решило обратиться в суд Калифорнии в связи с законом штата, касающимся модерации контента, пишет агентство Bloomberg.

Компания X Corp. подала иск в федеральный суд города Сакраменто, утверждая, что данный закон нарушает ее внутренние правила, защищенные Конституцией в части свободы слова. Согласно заявлению истца, истинной целью закона является оказание давления на владельцев социальных сетей, чтобы они удаляли контент, считаемый проблематичным с точки зрения властей.

В ответ на иск губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что закон был разработан с целью защиты интересов общественности.

Ранее Илон Маск также заявил о намерении подать иск на фонд «Открытое общество», который принадлежит известному финансисту и филантропу Джорджу Соросу. Его целью является пресечение действий, которые подрывают свободу слова.


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