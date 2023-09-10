 

“Как в мясной избушке умирала душа” – слова из песен Летова разошлись на цитаты

10.09.2023, 8:07, Разное
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Лидер группы “Гражданская оборона” (ГрОб), легенда рока, поэт, певец, общественный деятель и художник — все это Егор Летов. Его творчество стало новой вехой в развитии отечественного панка, а метаморфозы судьбы артиста тянут на целую эпопею.

Он ушел в 43 года, горько и внезапно. Зимой 2008-го в Екатеринбурге отгремел последний концерт. Спустя 10 дней после выступления Егор Летов покинул бренный мир, который воспевал в песнях и ругал через призму социальной справедливости.

По сей день солист “Гражданской обороны” остается уникальной фигурой в истории российской музыки. Артист создавал и записывал в домашних условиях песни, которые рвались из далеких глубин его большого пылающего сердца.

Для публики Егор Летов стал любимым философом, человеком дела и великой силы, проповедником свободы на русском поле экспериментов. Слова из песен основателя “ГрОб” разошлись на цитаты.

“Не бывает атеистов в окопах под огнем”, “Пластмассовый мир победил”, “Вечная весна в одиночной камере”, “Как в мясной избушке умирала душа”, “Вселенская большая любовь – моя бездонная копилка в пустоте”, “Злая пуля, учи меня жить. Добрый камень, учи меня плавать”, “Среди зараженного логикой мира я научился кусать потолок”, “Пули сильнее великих умов. Ржавые гвозди сильнее пророков”, — так говорил Егор Летов.

Слушайте Про мишутку (Песенка для Янки) — Егор Летов на Яндекс Музыке


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