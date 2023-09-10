Хороший результат Малаги в Лиге Чемпионов 2012-13

Испанская Малага является так называемой командой-лифтом: она может демонстрировать неплохие результаты в национальной Ла Лиге, а вскоре уже выступать в низших дивизионах. Однако в активе “анчоусов” есть и отличные результаты на европейских турнирах. Одним из таких стал сезон 2012-13 в Лиге Чемпионов, где испанцы выступили в одной четвертой финала. Если вы уверены в их новых победах, делайте онлайн ставки на спорт – сайт 1xBet предлагает десятки исходов для выгодных пари.

В том сезоне Малага боролась за выход в групповую стадию ЛЧ в отборном туре плей-офф. Ей повезло: оппонентом стал вполне проходной греческий Панатинаикос. В первом матче “анчоусы” победили 2:0, а вторая игра закончилась вничью. Жеребьевка определила испанский коллектив в группу В с такими оппонентами:

Зенит;

Андерлехт;

Милан.

Испанцев сложно было назвать претендентом на победу, однако у клуба были неплохие шансы побороться за выход в плей-офф. Кстати, ставки с 1хБет линия онлайн можно делать на любые стадии ЛЧ.

“Анчоусы” продемонстрировали отличный результат: три победы и три ничьих позволили набрать 12 очков и выйти в основную часть турнира со второго места. Отсутствие проигрышей и легкое попадание в плей-офф порадовали болельщиков. На сайте 1xBet вам сейчас доступны онлайн ставки на спорт – попробуйте угадать результат испанцев на следующей ЛЧ.

Успех Малаги в основной части соревнования

В одной восьмой “анчоусам” предстояло встретиться с португальским Порту. На счету этого клуба были две победы в ЛЧ, поэтому он сходу стал лидером пары. В первой игре португальцы подтвердили статус фаворита, выиграв 1:0. Однако в ответном матче триумфовала Малага, которая обошла соперника 2:0 и отвоевала право играть в четвертьфинале. Чтобы смотреть прямые трансляции таких матчей, заходите на http://1xbet.kg/ru/live .

Дортмундская Боруссия стала соперником испанцев в следующем туре. В то время тактику немецкого клуба разрабатывал Юрген Клопп, а сама команда находилась в отличной форме. Поэтому казалось, что выиграть у нее невозможно. Тем не менее в первой игре Малаге удалось держаться на равных с таким оппонентом, поэтому игра закончилась без забитых мячей. Онлайн ставки с 1хБет в линии можно делать и на количество голов, и на время, когда их реализуют, и на десятки других показателей статистики.

Ответная встреча стала настоящей футбольной баталией. В середине первого тайма за Малагу забил Хоакин, но ему вскоре ответил Роберт Левандовский. Элизеу снова вывел испанцев вперед в конце второго тайма, но на 90-й минуте случилось невероятное: Марко Ройс и Фелипе Сантана с разницей в пару секунд оформили два гола. Так Боруссия отправилась в полуфинал, а для Малаги тот чемпионат закончился. На 1xBet вы найдете десятки ближайших матчей с участием упомянутых команд и даже сможете поставить на долгосрочные события.