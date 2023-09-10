 

Три главных признака инсульта – видео с пояснениями

10.09.2023, 4:25, Новости дня
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Занятное видео для каждого, кто хочет быть здоровым и полезным для окружающих. На телеканале “Доктор” напомнили, что существует так называемая система УДАР. Ее название — аббревиатура, содержащая симптомы инсульта.

1. У — улыбнуться не получается;

2. Д — двигать рукой или ногой не удается;

3. А — афазия, не выходит произнести свое имя или просто слово;

Итак, признаков всего три, а Р — это решение. Если пункты У, Д и А наблюдаются у человека, нужно быстро обратиться в скорую помощь. Без медицинских специалистов обойтись не получиться. Инсульт — очень опасное состояние организма.


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