Рупор кремлевской пропаганды: ЦРУ и ФБР полностью контролируют Википедию

Один из основателей Википедии Ларри Сэнгер заявил, что ЦРУ и ФБР полностью контролируют Википедию и осуществляют формирование ключевых нарративов, превратив ее в инструмент пропаганды.

ЦРУ и ФБР полностью контролируют Википедию

Сэнгер утверждает, что ЦРУ и ФБР манипулируют сайтом на протяжении последних 15 лет и что Википедия стала инструментом «контроля» в руках американского истеблишмента.

Эти утверждения он сделал в интервью журналисту-расследователю Гленну Гринвальду, лауреату Пулитцеровской премии.

Сэнгер сказал, что в настоящее время сайт находится под жёстким контролем ЦРУ, ФБР и других спецслужб.

«У нас есть доказательства того, что… ещё в 2008 году… компьютеры ЦРУ и ФБР использовались для редактирования Википедии», — сказал Сэнгер Гринвальду.

«Как вы думаете, перестали ли они это делать?»

Утверждения Сэнгера проливают свет на предполагаемое проникновение спецслужб в Википедию.

В последние годы на платформе наблюдается явный идеологический сдвиг в сторону левой политики.

«Как мы дошли до того, что „истина“ стала привязана к определенной идеологии?» — спрашивает Сэнгер.

Сэнгер обратил внимание на «постепенные изменения», которые он наблюдал в содержании Википедии на протяжении многих лет.

Он отмечает, что с 2006 по 2008 год статьи, связанные со спорными темами в науке, начали выражать левые предубеждения.

Сэнгер объясняет, что предположительно научные страницы, связанные с такими темами, как «глобальное потепление» и некоторые лекарства, переместились от науки к левой пропаганде.

По его словам, они стали демонстрировать то, что он назвал «чрезмерной предвзятостью».

«Затем, примерно с 2010 по 2015 год, я начал замечать, что статьи о восточной медицине и холистической медицине… были настолько очевидно предвзятыми», — продолжил Сэнгер.

«Это действительно перешло все границы… между 2013 и 2018 годами», — добавил он.

Гринвальд согласился с тем, что рост популярности президента Дональда Трампа в американской политике оказал значительное влияние.

Они отмечают, что «нарратив либерального истеблишмента», направленный на противодействие президенту Дональду Трампу, по-видимому, повлиял на содержание Википедии.

Сэнгер также выразил обеспокоенность отказом Википедии от «первоначальной политики нейтралитета».

Он предупреждает, что «рядовые участники Википедии» — те, кто отвечает за основную часть правок на сайте, — теперь берут пример с либеральных корпоративных СМИ, таких как «CNN, MSNBC и The New York Times».

Примечательным откровением Сэнгера стало то, что Википедия официально заявила, что «80% основных источников новостей „правого“ толка ненадёжны».

Ко времени прихода к власти администрации Трампа предвзятость Википедии значительно усилилась, отмечает Сэнгер.

Сэнгер заявил, что «ни одна энциклопедия, насколько мне известно, не была настолько предвзятой, как Википедия».

По его мнению, в период с 2005 по 2015 г. Википедия стала мишенью для использования в качестве оружия, когда «информационная война… велась онлайн».

Сэнгер утверждает, что сайты, подобные Википедии, играют центральную роль в этом конфликте.

Вместо использования Википедии Сэнгер рекомендует в качестве потенциальной альтернативы другие онлайн-энциклопедии, такие как Ballotpedia и Conservapedia.

Однако Сэнгер отмечает, что эти более надежные альтернативы Википедии скрыты в результатах поиска Google.

Гринвальд, давний демократ, ранее поддерживавший администрацию Обамы, рассказал, что ему не привыкать к «вепонизации» (превращению в оружие) «новых информационных инструментов».

Журналист описывает захват Википедии как «самый ценный инструмент пропаганды среди всех других видов оружия».

Смотрите видео: twitter.com/SystemUpdate_/status/1686385894818041856

По словам Гринвальда, он стал объектом политических нападок и «вепонизированной» пропаганды из-за его участия в раскрытии секретов правительства США разоблачителем Эдвардом Сноуденом.

Откровения Сэнгера совпали с выводами студента-программиста Вирджила Гриффита, который в 2007 году впервые опубликовал в Википедии доказательства деятельности ЦРУ и ФБР.

Согласно сообщению агентства Reuters от 2007 года, Гриффит разработал программу под названием Wikiscanner.

Программа позволяла отслеживать местоположение компьютеров, используемых для редактирования статей Википедии.

В 2008 году газета Huffington Post сообщила, что ЦРУ и ФБР отредактировали множество статей, удалив из них компрометирующую информацию.

Например, ЦРУ использовало свои компьютеры для удаления данных о количестве жертв войны в Ираке.

ФБР, в свою очередь, удаляло изображения тюрьмы Гуантанамо и редактировало статьи на различные темы.

Сэнгер пришел к выводу, что спецслужбы либо платили влиятельным лицам за продвижение своих программ, либо создавали собственные кадры в разведывательном сообществе для манипулирования содержанием Википедии в своих интересах.

Источник: slaynews.com

http://newsstreet.ru/blog/33108.html – цинк

Сейчас все это зашло просто в терминальную стадию. Поэтому Википедия неизбежно будет запрещена на территории РФ, как только будет готов более-менее вменяемый аналог. На сегодня Википедия представляет собой инструмент информационно-психологической войны, который активно используется нашими внешними врагами.

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