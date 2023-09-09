Рупор кремлевской пропаганды: Вооружение северокорейской подводной лодки с ядерными ракетами

К вопросу о вооружении новой северокорейской подводной лодки https://colonelcassad.livejournal.com/8619039.html с атомными ракетами.

Всего лодка несет 4 больших тактических ракеты и 6 поменьше (схема от канала "Атомное чучхэ" https://t.me/nucdprk/3350).

Запихнуть 10 однотипных ракет в корпус не смогли из-за скромных размеров лодки.

Что именно там может быть? Вот кадры различных испытаний подводных запусков различных ракет.

Плюс кадры нового северокорейского малого ракетного катера.

В отличие от наших МРК, которые несут 8 крылатых ракет, у северных корейцев более скромный вариант на 4 ракеты.

Полное видео спуска на воду новой северо-корейской подводной лодки с атомными ракетами.

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