 

Рупор кремлевской пропаганды: Вооружение северокорейской подводной лодки с ядерными ракетами

09.09.2023, 23:55, Разное
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К вопросу о вооружении новой северокорейской подводной лодки https://colonelcassad.livejournal.com/8619039.html с атомными ракетами.
Всего лодка несет 4 больших тактических ракеты и 6 поменьше (схема от канала "Атомное чучхэ" https://t.me/nucdprk/3350).
Запихнуть 10 однотипных ракет в корпус не смогли из-за скромных размеров лодки.

Что именно там может быть? Вот кадры различных испытаний подводных запусков различных ракет.

Плюс кадры нового северокорейского малого ракетного катера.

В отличие от наших МРК, которые несут 8 крылатых ракет, у северных корейцев более скромный вариант на 4 ракеты.

Полное видео спуска на воду новой северо-корейской подводной лодки с атомными ракетами.

Источник: Colonel Cassad


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