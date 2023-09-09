France info – «трудное время» — некоторые французы с трудом могут прокормить семью

Всё больше французов обращается к благотворительным организациям за продовольствием: из-за роста стоимости жизни они не могут свести концы с концами, рассказывает France info. Высокие цены заставляют многих экономить на еде, брать кредиты, отказываться от развлечений и поездок в отпуск.



AP

Несмотря на замедление инфляции, цены во Франции по-прежнему высокие, анализирует France info статистику за последний год. В результате всё больше французов ищут предложения подешевле и вынуждены обращаться за продовольственной помощью.

В среду, 6 сентября, в Мормане (департамент Сена и Марна) прошёл благотворительный рынок, организованный некоммерческой организацией «Народная помощь». На нём 400 человек, столкнувшиеся с экономическими трудностями, смогли получить свежие продукты, мясо и школьные принадлежности для детей.

Одним из участников мероприятия стал 37-летний мясник Джонни. Он рассказал французскому телеканалу, что с недавних пор не завтракает: «Только кофе пью». Согласно совместному опросу исследовательской компании IPSOS и «Народной помощи», 32% французов, как и Джонни, больше не едят три раза в день. Его месячной зарплаты в €1200 не хватает, чтобы прокормить семью с тремя детьми, из которых двое с ограниченными возможностями. «После оплаты аренды, воды, электричества и бензина остаётся 100 или 200 евро на жизнь», — жалуется мясник. По его словам, семья питается макаронами и рисом, но больше не покупает фрукты и овощи: «Предпочитаем покупать мясо для детей».

«Да, идём на жертвы, — признаётся в свою очередь 32-летняя Мелоди. — Ради детей порой пропускаем приём пищи». В месяц они с мужем зарабатывают €2500, однако уже давно не могут позволить себе маленькие радости. «Этим летом мы не ездили в отпуск, — рассказала телеканалу Мелоди. — Чтобы немного выгулять детей, мы устраивали пикники». Как и она, 18% французов ежемесячно пользуются овердрафтом, потому что им не хватает зарплаты. «У нас с мужем пять кредитов, — признаётся Мелоди. — Мы берём кредиты, чтобы закрыть овердрафт, но это не решение проблемы».

В такой же ситуации оказалась 28-летняя Сесилия (имя изменено. — France info), сотрудница больничного стационара, которая только в этом году обратилась к «Народной помощи». «Трудное время…» — так она начала свою беседу с журналистами. Её муж потерял работу, а она одна зарабатывает около €1500 в месяц. «Как мы должны выжить на одну зарплату при арендной плате в 1000 евро?» — возмущается молодая женщина. Она жалуется, что больше не может поехать в отпуск и пойти развеяться вечером. «Мы уже несколько лет не ездили в отпуск. Мы больше не тратим деньги на развлечения, в «Макдоналдс» не ходим», — рассказывает Сесилия. Она считает, что для нормальной жизни ей достаточно «2000 евро в месяц».

Согласно опросу компании IPSOS и «Народной помощи», в среднем французы называют человека бедным, если его ежемесячный доход составляет менее €1377. Для сравнения, эта сумма на €275 больше, чем официальный порог бедности, принятый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции (INSEE), и всего на €6 меньше, чем МРОТ, пишет France info.

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