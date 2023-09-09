 

Баллы “Миллиона призов” можно обменять на покупку детских товаров

09.09.2023, 22:15, Новости дня
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Среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы разыгрывают баллы в рамках программы “Миллион призов”. Первый розыгрыш состоялся 9 сентября, следующие пройдут 10 и 11 сентября.

Победители получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить на поход в заведения общепита, музеи и театры, пополнение транспортной карты “Тройка” или на покупку в магазинах – партнерах акции.

Так, дошкольникам можно купить книги и игрушки, для малышей – подгузники, детское питание, коляску. Партнерами акции стали и магазины спортивных товаров.

Кроме того, на призовые баллы можно посетить Московский зоопарк и Театр кошек имени Куклачева. Призовые баллы можно обменять на поход в Дарвиновский музей, Музей космонавтики и другие культурные площадки Москвы.

Выбравшие дистанционное голосование автоматически становятся участниками розыгрышей. Победители получат СМС-уведомление. Уникальный код необходимо активировать на сайте акции #ВыбираемВместе2023 до 25 сентября включительно.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проходят с 8 по 10 сентября. В первый день проголосовали более 1,5 миллиона человек.


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