 

Мнение: Урожайность пшеницы при Путине выросла вдвое

09.09.2023, 21:30, Разное
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Как видите на приложенной к статье таблице, до 1917 урожайность пшеницы росла отличными для того периода темпами. Плюс 10% при Александре II, ещё плюс 16% при Александре III и, наконец, плюс 21% при Николае II.

Дальше начались голодные 35 лет — при Ленине и Сталине было не до развития технологий, так что урожайность пшеницы практически не росла. Вначале ленинская разруха, потом на несколько лет крестьян оставили в покое, а потом Сталин произнёс своё программное «мужик нам должен», вернув крепостное право в самом жестоком его формате.

После смерти вождя Никита Хрущёв начал уделять внимание сельскому хозяйству, и накопленные за это время за рубежом технологии немедленно дали эффект: плюс 43% урожайности за неполные 9 лет. При Брежневе и Горбачёве урожайность также быстро росла… не перетекая, впрочем, в продовольственное изобилие, так как в СССР часть урожая существовала только на бумаге, а другая часть гнила в процессе хранения и терялась в ходе транспортировки.

На эту тему есть хороший советский анекдот.

В колхозе вырастили свинью. В район доложили, что две свиньи. Из района в область доложили, что четыре. Хрущёву попал доклад о том, что в колхозе Красный Балахон вырастили десять свиней. Хрущёв наложил резолюцию: «Одну свинью отправить на Кубу. Остальными пусть питаются советские люди».

При Ельцине было не до развития сельского хозяйства, так что урожайность не росла. Впрочем, в отличие от страшных ленинско-сталинских времён, и голода не было, так как народ, если только ему не мешать, вполне в состоянии обеспечить себя самым необходимым.

При Путине началось развитие сельского хозяйства. Так как Путин чередовался с Медведевым, на графике рост не особо впечатляющ — ну, растёт и растёт. Однако если мы напрямую сравним 1999 год с 2022, мы обнаружим, что урожайность за этот период выросла… вдвое! В 1999 — 16 центнеров с гектара. В 2022 — 34 центнера с гектара. Для сравнения, в 1916, в последний год Николая II, и в 1953, в последний год Сталина, урожайность была… одинаковой: 7,1 центнера с гектара.

Если вам любопытно покопаться в цифрах лично, добро пожаловать на Руксперт, я выложил данные с 1801 по 2021 год туда (ссылка). Если не забуду, в 2025 обновлю таблицу. Итоговые результаты правления Путина будут ещё более впечатляющими.

Источник: Место для дискуссий


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