 

Геннадий Хазанов проголосовал в Москве на выборах мэра

09.09.2023, 21:00, Новости дня
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Художественный руководитель Театра эстрады, народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в субботу проголосовал на выборах мэра Москвы. Актер отметил положительные изменения, которые произошли в столице за последние годы.

Хазанов поздравил жителей столицы с Днем города. Артист назвал Москву прекрасным городом и пожелал ей процветания, сообщает “Москва 24”.

Ранее в выборах мэра принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства проголосовал онлайн. Он отметил удобство электронного голосования.

Также дистанционно проголосовали спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу свой голос отдали более 1,5 миллиона человек.


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