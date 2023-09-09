 

Более 2,5 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

09.09.2023, 21:00, Новости дня
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На выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований проголосовали более 2,5 миллиона человек, сообщила глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. Она отметила, что процедура проходит в штатном режиме.

“Уверена, что и завтра интерес к столь важному для города голосованию сохранится”, – сказала Кириллоа.

По ее словам, жалоб на серьезные нарушения не зафиксировано. Выборы проходят без особых трудностей, резюмировала глава Мосгоризбиркома.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице получает информацию от наблюдателей и анализирует поступающие сообщения. При возникновении вопросов представители штаба выезжают на участок.

“Сообщения, которые мы получили за эти дни, в основном касаются каких-то технических и организационных вопросов и носят незначительный характер. Официальных жалоб, тем более, серьезных, в штаб не поступало”, – уточнил глава штаба Вадим Ковалев.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. В пятницу свой голос отдали более 1,5 миллиона человек.


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