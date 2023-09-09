 

Китайский боец Ли Ху прилетел в Россию на поединок с Владиславом Туйновым

09.09.2023, 20:00, Разное
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Китайский боец Ли Ху, по прозвищу Большой Дьявол, прибыл в Москву в преддверии боя с россиянином Владиславом Туйновым. Его самолет уже приземлился в столичном аэропорту «Шереметьево».

Далее боец направится в Элисту, столицу Калмыкии, где 15 сентября состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В турнире будет четыре поединка профессионального уровня. Каждый бой состоит из трех раундов, длительностью по три минуты.

В главном событии турнира встретятся два выдающихся бойца ММА: Владимир Минеев, который является участником спецоперации, и чемпион Bellator в среднем весе из Бразилии Рафаэль Карвальо. Еще в одном бою сойдутся Владислав Туйнов и Ли Ху.

Ранее, 31 августа, Ли Ху заявил о своей готовности к бою с Туйновым и даже отменил свой запланированный августовский поединок ради тренировок.


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