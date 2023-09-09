 

Медики предупредили гипертоников об опасности похолодания

09.09.2023, 20:00, Разное
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Ученые из Американской медицинской ассоциации в Гринвилле, Южная Каролина, провели исследование, которое выявило, что пациентам, страдающим гипертонией, бывает сложнее контролировать свое кровяное давление в холодное время года. Эти результаты были представлены на научной сессии Американской кардиологической ассоциации по гипертонии в 2023 году.

В рамках исследования, исследователи проанализировали данные, касающиеся более чем 60 тысяч взрослых, получающих лечение от высокого кровяного давления в шести медицинских центрах США. Средний возраст участников составил 62 года, и 60% из них были женщинами.

В ходе исследования каждый участник продолжал принимать назначенные лекарства для снижения давления.

Исследователи обнаружили, что систолическое кровяное давление у пациентов с гипертонией повышалось почти на 1,7 мм рт.ст. в зимние месяцы. В то же время у здоровых людей систолическое давление снижалось на 5% зимой по сравнению с летом.

Ученые делают вывод, что люди с гипертонией или подверженные высокому давлению могут извлечь пользу из регулярного мониторинга артериального давления и увеличения физической активности и здорового режима питания в зимние месяцы. Это поможет компенсировать негативные воздействия сезонных изменений на артериальное давление.


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