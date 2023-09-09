Продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности

Судя по всему, артистка окольными путями продолжает зарабатывать в России. Прошлым летом компания Laimalukss Latvia, основная деятельность которой – салоны красоты, косметика и прочие аксессуары, передала долю участия в ООО “Лайма-Люкс Рус” основному учредителю Ширазу Мамедову. Но, судя по всему, бенефициаром все равно остается Лайма Вайкуле.

Теперь же продолжающую зарабатывать на россиянах Лайму Вайкуле ждут неприятности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратил внимание, что компания, средняя годовая прибыль которой порядка 300-400 миллионов, демонстрировала чистую прибыль на уровне нескольких тысяч рублей. Есть предположение, что бизнес пытался утаить реальные доходы и уйти от налогов. Бородин написал обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

Напомним, Лайма Вайкуле активно дает интервью и высказывает свою антироссийскую позицию. Она божится, что ее уже давно ничего не связывает со страной, да и вообще… она содержала весь Советский Союз, зарабатывая миллионы на своих выступлениях.

Артистка защищает Аллу Пугачеву и ее мужа-иноагента. Певица пытается закрыть рот всем, кто негативно высказывается в адрес Примадонны, отмечая, что исполнительницу хита “Арлекино” никогда не забудут, потому что “Алла – звезда”.