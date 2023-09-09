Мнение: Угроза скрепам?

В Татарстане, как и во многих регионах России, начали показывать «Барби» и «Оппенгеймер».

И это притом, что Министерство культуры России отказалось выпустить в прокат эти фильмы «путем введения принудительного лицензирования». Мол, эти фильмы не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей».

Правильно ли я понял Минкульт, что «Барби» и «Оппенгеймер» могут подорвать традиционные российские духовные ценности? И те, кто посмотрят эти фильмы уже никогда не смогут жить, как жили прежде? Потому как вековые скрепы могут треснуть? Могут не выдержать киноудара?

Выходит, что татарстанцы, как и жители многих регионов России, что посмотрят эти фильмы, сильно рискуют? Рискуют стать бездуховными? Рискуют лишиться духовных скреп?

Фотография отсюда

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