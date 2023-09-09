 

Рупор кремлевской пропаганды: О программах вооружений

09.09.2023, 19:03, Разное
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Виктор Мураховский о текущих программах вооружения армии.

О программах вооружений

Все предыдущие программы вооружения слиты в утиль. Равно как и разрабатываемая в настоящее время госпрограмма вооружений на период до 2035 года. Приоритеты программ, нацеленных на выполнение задач в сфере Воздушно-космических сил, Военно-морского флота ушли в прошлое. Сейчас на первый план выдвигаются совсем другие задачи, прежде всего в плане развития потенциала Сухопутных войск (СВ).

Важную роль в потенциале СВ играют танки. И не только там, но и вносят значительный вклад в развитие Воздушно-десантных войск, морской пехоты и береговых войск Военно-морского флота.

Война на суше идет конкретная, кровавая, танки стреляют друг в друга на расстоянии сотен метров. К потерям противника обращайтесь на сайт «Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции». Наши потери тоже внушительные.

Это война народная. Помимо призыва на военную службу 300 000 мобилизованных, широкую поддержку получили различные инициативы, которые выполняются добровольцами за счет средств, собранных из народных денег.

Отмечу те из них, которые выполняются для танковых войск:

– оборудование танков средствами закрытой связи, которые позволяют устанавливать связь с пехотой и артиллерией, со всеми взаимодействующими органами;
– оборудование танков «коробками» динамической защиты;
– оснащение танков программами ведения огня с закрытой огневой позиции (ЗОП);
– оборудование танков средствами РЭБ;
– оборудование танков средствами маскировки.

Сейчас в войска поступают танки Т-72Б3 (модернизация 2023 года), Т-90М, Т-80БВМ, Т-62МВ-1. Плюс в войсках находятся танки предыдущих лет выпуска. А где «Армата»?

К сожалению, рота танков «Армата» в войсках расформирована, дальнейший их путь следует из желания доработать. Когда появится в войсках? Не ранее следующего года.

Т-14 «Армата» в полной мере сыграет ведущую роль на поле боя, когда она будет находится в едином бронированном боевом порядке вместе с тяжелой БМП Т-15 «Барбарис». Наступая вслед за огневым рубежом подвижной огневой зоны, поставленной 2С35 «Коалиция-СВ».

Данное наступление может быть поддержано:

– ПТРК на базе МТ-ЛБ;
– машинами ЗПРК «Тунгуска-М1» и ЗРК «Тор-М2»;
– установка разминирования УР-77, боевыми машинами разграждения БМР-3М, танковым мостоукладчиком МТУ-90;
– машинами артиллерийской разведки ПРП-5;
– боевыми машинами авианаводчика БОМАН;
– группой средств РЭБ.

Все расчеты проведены, состав сил и средств определен.
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

(с) Виктор Мураховский

https://t.me/Viktor_Murakhovskiy/510 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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