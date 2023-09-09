Мнение: О переобувании на лету… Америка — уже не торт?

Итак, «повестка» опять переменилась. Не радикально, зато знаково.

Не заметили? Зря.

Надо же, в конце концов, учиться, как «переобуваться на лету». И учиться у признанного лидера в этом деле. А у кого же ещё?

Секрет полишинеля, что Соединённые Штаты очень сильно вложились в подготовку нынешнего украинского наступления. И материально, и организационно, и репутационно. Они выделили для ВСУ столько денег и оружия, сколько никогда не выделяли Украине для мирной жизни и развития национальной экономики. Они сколотили коалицию союзников и пропылесосили оружейные склады по всему миру, чтобы подкинуть ещё больше оружия в зону военного конфликта. И они были уверены в успехе.

В преддверии «контрнаступа» из уст американских спикеров то и дело звучали ободряющие слова. Мол, результаты летнего наступления ВСУ предопределят осенние позиции Киева за столом переговоров. Мирных переговоров.

Лето прошло. Осень пришла. Настала пора считать цыплят. По гамбургскому счёту.

Само это чрезвычайно важное понятие пришло из XIX века. Не секрет, что все эти цирковые борцы, рестлеры и даже боксёры мировых лиг, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра. Касса превыше всего. Но люди есть люди. И вот в Европе, поначалу в одном гамбургском трактире раз в году стали собираются борцы, чтобы выяснить, кто взаправду есть кто на арене. Они боролись друг с другом при закрытых дверях и завешанных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Не для публики — для себя. Зато честно. И признавали между собой эти результаты.

Так-то, «по гамбургскому счёту», широко разрекламированное украинское контрнаступление не достигло ни заявленных, ни тем более подразумеваемых целей. Украина потеряла десятки тысяч солдат, чтобы «отвоевать» — а точнее, разрушить до основания дюжину никому не известных сёл и посёлков. И «вернуть под контроль» 0,2% территории, попутно потеряв почти столько же из-за продвижения ВС РФ в направлении Купянска (о чём, конечно же, никогда не скажет ни украинская, ни американская пропаганда).

Казалось бы — тупик. Казалось бы — вот он, результат, который нужно признать и принять всем, а в первую очередь — «спонсорам». Принять, и сесть за тот самый стол переговоров, о котором так пафосно вашингтонские политики рассуждали ещё весной. Хотя бы для того, чтобы избежать новых бессмысленных жертв и контрпродуктивных трат.

Но — нет.

Прежние слова о столе переговоров отброшены на свалку как мусор. Звучат новые. О подготовке новой военной кампании на 2024-й и даже на 2025-й год. О новых поставках техники, вооружений, боеприпасов, прочём всё менее конвенциональных. В том числе — слабо радиоактивных, с «обеднённым» ураном, а также кассетных, против которых выступает ООН. Но разумеется, Вашингтону, позиционирующему себя поборником «восстановления международного права», плевать на мнение Организации, которая и есть единственный легитимный институт международного права. Зато заглохли все уверения в том, что Америка не воюет с русским народом. И даже разговоры о поисках справедливого мирного решения.

Потому что «есть вещи поважнее мира» ©. Материальное благополучие «золотого миллиарда», т.е. населения стран Запада и Японии, например. За это сейчас и идёт большая драка, в ходе которой #США рассчитывают победить одного «геополитического соперника» и ослабить второго. Ничего нового: все #монополии стремятся купить, сдержать или в крайнем случае уничтожить конкурентов.

В этом — вся суть происходящего.

Но честно её признать — слабо́?

Потому и приходится «переобуваться»?

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