Доктор назвал симптомы на руках и ногах сигнализирующие о раке

С приближением холодного времени года возрастает внимание к влиянию погоды на здоровье. Недавние предупреждения врачей подчеркивают, что падение температуры может сделать некоторые симптомы рака более заметными.

Как говорит доктор-онколог Андрей Воробьев, у пациентов, страдающих раком, часто наблюдается повышенная чувствительность к холоду, что объясняется нарушением механизмов производства митохондриальной энергии в раковых клетках. Это может проявиться в виде холодовой дизестезии, неприятного ощущения холода в руках и ногах. Пациенты могут чувствовать холод на пальцах рук, ног, кистях и ступнях.

Также стоит отметить, что химиотерапия, часто применяемая при лечении рака, увеличивает восприимчивость к холоду. Это связано с возможной усталостью, обезвоживанием и анемией, что также может усилить ощущение холода у пациентов.

Важно отметить, что неприятные ощущения холода в руках и ногах могут быть симптомами не только рака, но и других проблем. Однако онкологи рекомендуют обращать внимание на ряд других признаков, которые могут свидетельствовать о наличии онкологии:

1. Усталость, которая не проходит после отдыха;

2. Потеря или увеличение веса на 10 фунтов или более без известной причины;

3. Проблемы с питанием, включая отсутствие чувства голода, проблемы с глотанием, боли в животе, тошноту и рвоту;

4. Отек или шишки в любом месте тела;

5. Утолщение или уплотнение в груди или другой части тела;

6. Боль, особенно новая или без известной причины, которая не проходит или усиливается;

7. Изменения кожи, такие как кровоточащая шишка, новая родинка или изменение родинки, незаживающая язва или желтоватый цвет кожи или глаз (желтуха);

8. Кашель или охриплость голоса, которые не проходят;

9. Необычное кровотечение или синяки без известной причины;

10. Изменение привычек кишечника, такие как запор или диарея, которые не проходят, или изменение внешнего вида стула;

11. Изменения мочевого пузыря, включая боль при мочеиспускании, кровь в моче или необходимость мочиться чаще или реже;

12. Лихорадка или ночная потливость;

13. Головные боли;

14. Проблемы со зрением или слухом;

15. Изменения во рту, такие как язвы, кровотечение, боль или онемение.

Поскольку эти симптомы могут быть свидетельством различных заболеваний, важно проконсультироваться с врачом, если вы заметили какие-либо серьезные изменения в вашем здоровье.